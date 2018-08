Molise Cinema: gli appuntamenti di sabato 11

Galleria Iannucci

Mostra “La Grande Guerra”. Orario: 11-13, 18-20.

CineCaradonio

10.30 Be short. Laboratorio teorico-pratico di filmmaking. Per iscrizioni e informazioni: info@molisecinema.it

17.00 Spazio bambini. Capitan Mutanda, di David Soren, Ed Helms, 89′.

Cinema Teatro

10.30 Girare il Molise. Il prezzo dell’onore, di Ferdinando Baldi, 87′ (1952).

12.15 Alla ricerca dei cinema scomparsi. Un video-racconto sulla storia delle sale, a cura di Luigi Lozzi, 45′.

17.00 Paesi in corto. Concorso internazionali. Sink, Cloudy Rhodes, Australia, 7′; El verano del León eléctrico, Diego Céspedes, Chile, 22’; Laissez-moi danser, Valérie Leroy, Francia, 17’; Wave, Benjamin Cleary e Tj O’grady Peyton, Irlanda, 14’.

18.00 Percorsi. Concorso italiano. Sweetheart, Marco Spagnoli, 8’; Beauty, Nicola Abbatangelo, 25’; Stai sereno, Daniele Stocchi, 6’; Bismillah, Alessandro Grande, 15′.

19.00 Frontiere. Concorso doc. Albe. A Life Beyond Earth, di Elisa Fuksas, 81’. Incontro con l’autore Tommaso Fagioli.

Arena

20.30 Paesi in lungo. Concorso. Manuel, di Dario Albertini, con Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Renato Scarpa, 98′. Incontro con il regista.

22.30 Paesi in lungo. Concorso. Vengo anch’io, di Maria Di Biase e Corrado Nuzzo, con Maria Di Biase, Corrado Nuzzo, Ambra Angiolini, 91’. Incontro con i registi.

Arena piccola

20.30 Altre visioni. Boll. Videoinstallazione interattiva di Paolo Scoppola. Seguita dalla perfomance di videodanza di Luisa Castaldi

22.30 Focus Montenegro. Selezione di corti. Shelters, Ivan Salatić, 24’; A Matter of Will, Dušan Kasalica, 24’; Tranquility of Blood, Senad Šahmanović, 22’

Galleria civica di arte contemporanea

21.00 Altre visioni. Trame d’autore. Sei artisti, sei scrittori, sei registi, a cura di Simona Marchini, con Hidetoshi Nagasawa, Jannis Kounellis, 40’.

22.00 Evento speciale. 1968. Uccelli. Un assalto al cielo mai raccontato, di Silvio Montanaro, Gianni Ramacciotti, 72′. Incontro con gli autori

Terrazza dei libri. Bar centrale

19.15 Pasolini versus Sessantotto 50 anni dopo. Match dialettico in 3 riprese tra Italo Moscati e Famiano Crucianelli. Arbitra Ermanno Taviani. Letture di Barbara Petti.

23.00 MoliseCinema dancing party 2018

INGRESSO GRATUITO a tutte le proiezioni e agli eventi.

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI che verranno comunicate nel sito internet www.molisecinema.it e nei luoghi del Festival.

IN CASO DI MALTEMPO GLI APPUNTAMENTI IN ARENA SONO SPOSTATI AL “CINEMA TEATRO”, AL “CINECARADONIO” E ALLA “SALA LIBERTUCCI”. Per informazioni: tel. 0874/016012 – E-mail: info@molisecinema.it

Durante il Festival sono aperti:

IL CINE BISTROT di MoliseCinema in piazza Mercato

L’AREA GUSTO DI BIOSAPORI in via Scipione di Blasio, 55. Degustazioni ore 11-13, 17-19, salvo domenica 12 agosto.