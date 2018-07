Sabato 28 e domenica 29 alle 21 si disputerà la 14° edizione del Memorial Marco Tiranno, torneo internazionale di beach volley. Dopo tredici anni il torneo si disputerà sulle spiagge di Rio vivo al lido Bahia Azzurra e non nella sua location naturale del lido La Perla dove Marco giocava a beach e aveva i suoi amici.

I primi classificati avranno in premio due biglietti per le Tremiti con la Navigazione Libera del Golfo ed altro. Oltre all’Avis, sezione di Termoli, per lo sforzo enorme che ogni anno dedica alla memoria di Marco, si ringrazia la Bahia Azzurra per l’ospitalità e all’ associazione Starsand per la supervisione tecnica, insieme a tutti gli sponsor: Trattoria da Endryu, Yamamay e Carpisa, La Pizzetteria, Capa Tosta, Bellini, La Gioconda, Porchetta e Panpanella, Fusion, Rossini, Bar Panoramik, Only One, Piccola Montecarlo, Piccolo Bar, Soul Street, Melillo, Cardaccia, da Adele, La Perla, Futura, Cafè de Paris, La Piadina, Osteria dentro le Mura, Indian Fashion, L’Orafo Carotenuto, Sultano da Zio Fausto, Tipografia Adriatica.