12° CONCORSO NAZIONALE \"MIRABELLO IN MUSICA\"

La XII edizione del Concorso nazionale di esecuzione musicale “Mirabello in Musica”, organizzata dall’Associazione Musicale “Doppio Diesis”, si svolgerà a Mirabello Sannitico (CB) dal 1° al 9 giugno 2019.

Rivolto principalmente a studenti di musica, il concorso è articolato in: Pianoforte, Chitarra, Fisarmonica, Organetto, Mandolino e Chitarra, Fiati, Archi, Musica da Camera. La manifestazione si concluderà domenica 9 giugno con il concerto dei vincitori e l’assegnazione delle Borse di studio, dei concerti premio che saranno tenuti in estate a Mirabello Sannitico, Ferrazzano, Agnone, Benevento (Museo del Sannio) e del Trofeo “Mirabello in Musica”, consistente quest’anno in un’opera dello scultore Ettore Marinelli della Pontificia Fonderia di campane “Marinelli” di Agnone.

La domanda di partecipazione va inoltrata online su doppiodiesis.org entro il 25 maggio prossimo.

Durante il Concorso, inoltre, sarà possibile visitare la Mostra di strumenti musicali “Made in Molise”, ad opera di liutai rigorosamente molisani, che esporranno i loro pregevoli strumenti nella raffinata cornice di Palazzo Spicciati di Mirabello.

Ecco il link di presentazione