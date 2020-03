Il mondo stavolta non ha creato l’hashtag #PrayForItaly , un po’ ci dispiace dobbiamo essere sinceri. Quello che possiamo fare però è darci forza l’un l’altro. Per questo vi chiediamo di partecipare e condividere questa iniziativa.

In questi momenti difficili per il nostro paese, tocca a tutti noi dare il buon esempio.

Rispettiamo le regole, restiamo a casa e facciamo sentire al mondo la nostra forza.

Come?

Sabato 14 Marzo ore 12

Commemoriamo le vittime del virus Covid-19 con un minuto di silenzio, tutti alla finestra o sui propri balconi.

Poi con il nostro inno nazionale, eseguito da qualsiasi dispositivo, ringraziamo in un’unica voce, il lavoro delle autorità, dei medici e del personale sanitario, delle forze dell’ordine e di tutte le persone che lavorano per noi e per questa emergenza.

RESTIAMO UNITI, ANCHE SE DISTANTI.

#PrayForItaly

GRAZIE

INFO Organizzatori:

Rossella Pennella

Manola Massimo