Vitanuova Previdenza e Protezione arriva a Termoli con una nuova sede, la prima sulla nostra costa adriatica e la terza in Molise. Sarà in via Traversa Madonna delle Grazie 58, a pochi passi da piazza del papa e dal centro commerciale Lo Scrigno, in uno studio nuovo, elegante e raffinato dove il gruppo di lavoro, già operante sul territorio da qualche mese, sarà a disposizione di tutti i clienti – privati e aziende – per consulenze qualificate e per rispondere ad ogni esigenza in fatto di previdenza, investimenti e protezione.

Vitanuova è una giovane realtà nel mondo della distribuzione assicurativa, guidata da manager di livello con una profonda e storica esperienza in ambito assicurativo, finanziario e gestionale che in pochi anni è riuscita a farsi riconoscere dal mercato per qualità e professionalità. Ha piani ambiziosi e nei prossimi tre anni: conta di inserire altri 150 professionisti per arrivare ad un totale di 500 puntando su una presenza fisica capillare con tutti i supporti digitali necessari. Ad oggi sono 15 le filiali e oltre 40 gli uffici che consentono ai Consulenti Assicurativi Personali Vitanuova di essere sempre vicini ai loro clienti.

L’Ad Fabrizio Colombo Giardinelli – intervistato in occasione dell’inaugurazione dei nuovi uffici – ha sottolineato: “le scelte previdenziali ed assicurative devono essere frutto di una adeguata progettazione perché le esigenze di ognuno sono profondamente diverse tra loro. I prodotti assicurativi sono tanti e si innovano continuamente e devono essere conosciuti ed utilizzati al meglio, calati nella specifica realtà e scelti in base agli obiettivi ed all’orizzonte temporale.

Sembrano cose scontate ma quando abbiamo preso la decisione di dare vita a questa nuova realtà siamo partiti proprio da qui: abbiamo analizzato alcuni sondaggi dai quali emerge chiaramente come proprio in un momento socio economico come quello che stiamo vivendo, il segmento degli individui e delle famiglie del ceto medio abbiano la necessità di una figura che possa assisterle in questi profondi cambiamenti del welfare.

Ed i nostri Consulenti Assicurativi Personali sono preparati proprio per questo, per supportare le persone e consigliarle al meglio”

A guidare il team di consulenti di Termoli è stato quindi scelto Daniele Pollutri, laurea in Economia Aziendale a Firenze, anni di studio trascorsi in Spagna, consulente finanziario e profonda esperienza maturata negli anni nel settore assicurativo come Sales Manager in una delle aziende leader del settore in Italia. “Ho accettato con entusiasmo la proposta della società – ha dichiarato Pollutri durante l’evento – per avere l’opportunità di offrire un servizio di consulenza di altissimo livello, sia per le famiglie e i privati in genere che per le aziende, all’insegna della trasparenza e delle migliori condizioni presenti sul mercato. Abbiamo a disposizione diversi marchi di prestigiose compagnie tra i quali scegliere la soluzione più adeguata per i clienti, per accompagnarli nelle loro scelte ed affiancarli nel raggiungimento dei loro obiettivi”.

“Il progetto sul territorio però è solo all’inizio – prosegue Pollutri – il suo sviluppo ci darà anche l’opportunità di valutare le candidature di consulenti esperti, così come quelle di giovani ambiziosi, dinamici e preparati da avviare alla professione, per dare spazio alle migliori figure professionali e creare nuovi posti di lavoro”.

“Abbiamo creato una squadra di professionisti – ha aggiunto il Direttore Rete di Vitanuova Giuseppe Ciccioli durante l’inaugurazione – che opera nel settore da molti anni e conosce perfettamente le dinamiche economiche e le esigenze delle famiglie del territorio. I più giovani si sono già perfettamente integrati in un team che con passione e professionalità risponderà alle esigenze dei clienti nella maniera più efficiente possibile. Più di dieci sono i consulenti attualmente in forza nel Team che Pollutri coordina con passione e dei quali ha grande stima. Sono certo che insieme sapranno affiancare al meglio i loro clienti ed offrire la consulenza di cui hanno bisogno”.

Per informazioni si può contattare lo 0875/880574 o inviare una mail a daniele.pollutri@vitanuova.eu.