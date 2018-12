Al lido Lampara é tutto pronto per festeggiare il capodanno e accogliere il 2019 sulla spiaggia del lungomare nord Cristoforo Colombo. Per il cenone di San Silvestro, lunedì 31 dicembre, gli ospiti potranno gustare un menù realizzato dai cuochi della struttura per l’occasione.

Dopo il cocktail di benvenuto, ci sarà l’antipasto “Fantasia dell’Adriatico”. A seguire una serie di primi: scrigni di burrata di Puglia al capriccio di mare e chitarrina al ragù di scampi. Per il secondo invece, i cuochi della Lampara propongono un medaglione di pesce spada in crosta di patate ed erbe aromatiche.

Per rinfrescare il palato poi sorbetto al limone e per accogliere come la tradizione vuole il nuovo anno non mancheranno zampone e lenticchie, spumante per festeggiare e caffè, panettone e bibite incluse nel prezzo di 70 euro a persona. Per i bambini poi menù a richiesta.

Durante la serata, che sarà allietata dall’intrattenimento musicale, verrà distribuito gratuitamente un Gratta e vinci a persona con in palio fantastici premi.

Per info e prenotazioni, si può contattare il 3478355844.