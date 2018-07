Le notizie dal territorio Informazione Pubblicitaria

Stile e convenienza

Temporary Store da Cianciosi Srl: arredo bagno di qualità, rubinetterie e vasche a prezzi di realizzo fotogallery

Occasioni da non perdere per mobili bagno eleganti, minimal o vivaci di ottime marche a prezzo di costo: un temporary store da non perdere da Cianciosi Srl, nel Nucleo Industriale di Termoli. Estate di affari con stile e all’insegna della qualità











Arredare o rinnovare il bagno approfittando di una occasione speciale. Cianciosi srl, prestigiosa azienda termolese specializzata nelle soluzioni per l’edilizia e innovativa nel concetto della ristrutturazione di abitazioni, locali e spazi pubblici, propone un’esclusiva da non perdere: arredo bagno, mobili, rubinetterie, sanitari, selezione di vasche – anche idromassaggio – a prezzi di realizzo. Ad accogliere il cliente, nel confort della ditta che si trova nel Nucleo Industriale di Termoli, un interessante Temporary Store con articoli di ottime marche, pezzi diversificati che nell’ottica del grande rinnovamento operato nei mesi scorsi da Dante Cianciosi, col lancio di una importante scommessa alla conquista di nuovi mercati, sono rimasti ai margini del circuito commerciale. Qualità di sempre, prezzi irripetibili per una selezione di classe che la clientela, anche la più esigente, non può farsi scappare. di 21 Galleria fotografica Cianciosi Temporary Store







Mobili di ottimo livello che si propongono in versioni diversificate: moderno, minimal, colorato. Una vendita particolarissima e unica che propone forme e colori originali, per regalare benessere e buonumore, salvando il concetto di bagno dall’idea asettica e spersonalizzata del passato. Oggi l’ambiente del bagno impone il massimo del confort, ricercatezza, eleganza. Da Cianciosi Srl il bagno è ora protagonista e le soluzioni sono variegate. Come sempre la professionalità del personale è a disposizione della clientela. Cianciosi S.r.l.

Zona Industriale B – Via Giulio Pastore – 86039 Termoli (Campobasso) Italia

Contact

Phone: (+39) 0875-710120 – Fax: (+39) 0875-726062

Edilizia: (+39) 346-4073886

ShowRoom: (+39) 346-4073884/5

Amministrazione: (+39) 328-2109604

Email: cianciosi@cianciosi.com

Web: www.cianciosi.com