Tamponi rapidi a prezzi super e pacchetti completi di Analisi: con ProLab la salute fa un passo avanti

Tampone rapido a prezzi super competitivi, pacchetti completi di analisi per fare controlli periodi e tenere la propria salute sotto controllo, ma anche assistenza infermieristica domiciliare. Tutto questo lo si può trovare nel nuovo Laboratorio Analisi cliniche ProLab. Sorge a Petacciato, all’interno della piccola zona Pip, il Laboratorio Analisi ProLab, la struttura messa in piedi in un periodo non certo facile per l’impresa privata da due giovani del posto, i fratelli Andrea e Maria Greco.

Aprire un’attività in tempi di pandemia è di per sé una sfida. Aprirla in un settore come quello delle Analisi di Laboratorio è però un segnale di competenza e voglia di mettersi in gioco. E così un’idea figlia anche del percorso universitario dei due, e portata avanti con tenacia da circa due anni, ha portato nello scorso ottobre all’apertura di un nuovo Laboratorio di Analisi cliniche, in via Ortensia D’Avalos, 19 a Petacciato.

Un posto facilmente raggiungibile, con ampia possibilità di parcheggio, estrema professionalità e una garanzia di riservatezza dovuta anche agli ampi spazi della struttura. ProLab rappresenta quindi anche un punto di richiamo in ambito sanitario e un’opportunità di crescita per il paese adriatico e per il territorio circostante.

Andrea e Maria Greco sono a capo della parte amministrativa, ma la società può vantare un Direttore Sanitario, una dottoressa specializzata nello svolgimento delle analisi e un infermiere, tutti residenti in zona.

I servizi offerti da questo Laboratorio privato non convenzionato sono molteplici, a cominciare dal tampone rapido antigenico, a un costo contenuto di appena 30 euro, un prezzo decisamente ragionevole e difficile da trovare in altre strutture nel resto del Molise e nel vicino Abruzzo.

Quella del tampone rapido è una soluzione necessaria per poter trascorrere serenamente le festività natalizie tornando nella propria terra d’origine, vista anche l’apposita ordinanza della Regione Molise che obbliga a chiunque rientri nella nostra regione di fare un periodo di quarantena che è possibile interrompere solo in caso di responso negativo al tampone. Quindi chiunque si trova nella condizione di rientrare nel proprio paese d’origine può rivolgersi a ProLab e fare un tampone rapido spendendo pochissimo.

Ma il tampone rapido è una soluzione ideale anche per chi si trova a incontrare dopo tanto tempo dei familiari e vuole avere certezza di non aver contratto il coronavirus. C’è infatti chi decide di fare un regalo di Natale figlio del tempo che viviamo: cioè un tampone per il proprio partner o genitore, fermo restando che l’esito negativo non equivale a una patente di libera circolazione e che le regole di distanziamento fisico e uso della mascherina valgono in ogni caso. Da ProLab si può svolgere chiaramente anche il test sierologico a un prezzo di appena 20 euro.

A proposito di regali, come non pensare al pacchetto base completo di analisi che ProLab offre al prezzo di 33 euro e che prevede analisi del sangue, analisi delle urine, Ves, parametri di chimica-clinica su organi come il fegato, i reni, ma anche la glicemia. In sostanza un pacchetto che permette di avere un quadro generale per capire se l’organismo sta lavorando bene.

Fra le novità, ProLab propone anche l’analisi genetica di una delle intolleranze più diffuse, quella al lattosio. Si tratta di una analisi ben più approfondita rispetto al cosiddetto Brief Test che si trova solitamente nelle farmacie.

Non va dimenticata poi l’assistenza infermieristica domiciliare offerta da ProLab, che va dal semplice prelievo all’esecuzione di una iniezione, ma anche al controllo della corretta assunzione di farmaci e della terapia post ospedaliera.

ProLab opera inoltre anche nel campo della Medicina del Lavoro e offre una possibilità importante a tutti coloro che per motivi di tempo non hanno modo di svolgere regolarmente delle analisi. Gli orari dei prelievi infatti vanno solitamente dalle 7,30 alle 10,30 ma per i tamponi è possibile farli fino alle 12,30, oltre al giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 per tutti coloro che non possono liberarsi al mattino.

Per poter effettuare un’analisi da ProLab, anche in virtù delle attuali norme anti Covid, è necessario prenotare per potere prendere un appuntamento e svolgere il prelievo o il tampone in totale sicurezza.

Per farlo si può contattare la struttura al numero 0875 678901 oppure via mail a amministrazione@laboratorioprolab.it o in alternativa laboratorio@laboratorioprolab.it.