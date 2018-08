Continuano i corsi per ogni tipo di patente nella scuola guida La Favorita. Da più di 50 anni l’attività prepara chiunque per utilizzare qualsiasi mezzo di trasporto grazie all’impegno e al lavoro dei fratelli Gianrico e Luca Sticca che da 15 anni hanno rilevato l’attività di famiglia con serietà e precisione.

All’interno della scuola con sede in viale D’Italia 93 sarà possibile svolgere i corsi per la preparazione della teoria relativa ad ogni tipo di patente, dalla più classica, quella per le automobili, fino alle moto e poi ancora le macchine utili nei luoghi di lavoro nel pieno rispetto della sicurezza.

Per chi si iscriverà ai corsi a prezzo vantaggioso potrà frequentare anche i corsi utili per le patenti di muletti, trattori, macchine agricole. Inoltre c’è la possibilità di seguire le lezioni con gli istruttori, esercitarsi grazie all’aula informatizzata e svolgere le prove pratiche di guida. Nella settimana di ferragosto – dal 13 al 19 – l’attività sarà chiusa, ma subito dopo si potrà proseguire per tornare ad esercitarsi in vista del conseguimento delle varie patenti. In sede sarà possibile fare anche le visite mediche per il rinnovo delle patenti. Per ogni tipo di informazione si potrà chiamare Gianrico 3292907478 o Luca al 3386316030, oppure recarsi in sede.