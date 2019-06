Consiglieri, ma soprattutto amici. È bene ricordare che, nonostante la competizione elettorale stia concentrando l’attenzione di tutti, il valore fondamentale dell’amicizia resta e si rafforza sempre più. E mentre gli elettori si apprestano a scegliere il loro prossimo sindaco, il candidato di centrodestra alla carica di primo cittadino Francesco Roberti è l’uomo giusto per la città.

Ad affermarlo è Francesco Rinaldi, consigliere di maggioranza della prossima amministrazione, che da oltre vent’anni condivide con l’amico ed omonimo Roberti le battaglie a tutela della città. Entrambi consiglieri fin dal 2010, non hanno mai cambiato schieramento politico, restando fedeli a Forza Italia dove militano da ormai 15 anni: è in questa coalizione che la loro amicizia si rafforza, con Rinaldi che ricopre il ruolo di coordinatore regionale ‘Giovani Forza Italia’ e Roberti scelto come coordinatore civico di Termoli.

di 6 Galleria fotografica Francesco Roberti e Francesco Rinaldi









Sempre al fianco della città, a tutela dei cittadini, sia Rinaldi che Roberti continueranno a combattere per il bene di Termoli. A lanciare la volata al candidato sindaco è proprio Rinaldi che scrive: “Noi ci siamo sempre stati, abbiamo condiviso insieme iniziative, firmato mozioni, interrogazioni, conferenze stampa, abbiamo anche rilanciato Forza Italia a Termoli. Dobbiamo fare che sia il nostro Sindaco il 9 giugno”.

Francesco Roberti è l’uomo giusto per Termoli perché, oltre ad essere un professionista preparato, è una persona con cui si può dialogare, disposta ad ascoltare e che, tra la gente, trova il suo posto. A confermarlo è, ancora una volta, Rinaldi: “Durante la campagna elettorale ho preferito non utilizzare i mezzi social per propagandare la mia idea e il mio contributo per la prossima legislatura. Ho preferito, assieme a Francesco Roberti, fare un lavoro face to face incontrando le persone una ad una. Sì, perché l’obiettivo che porto avanti da quando ho l’onore e il piacere di rappresentare Termoli è quello di stare vicino alla gente e ascoltare i bisogni di ogni singolo cittadino. E questa è la principale promessa che mi sento di fare all’alba dell’imminente ballottaggio.

Bene, senza recriminare ciò che è stato fatto o non fatto, ciò che è giusto o sbagliato, dico solo che nei prossimi 5 anni ci sarà un gran bel da fare ed io mi sento pronto e pieno di energie per amministrare Termoli e mettermi al servizio delle persone. Sempre con il cuore, costruiamo il nostro futuro. Insieme”.