Un interior riuscito, contemporaneo, semplice e sofisticato, duro e confortevole al tempo stesso, linee pure ma innovative, architettura e stile ornamentale. Opposti che si incontrano dando vita a finiture originali e interamente personalizzabili: la ARKdeko’® lancia una nuova sfida e inaugura un nuovo grande spazio, dedicato all’Interior Design.

La protagonista? Sempre lei, la resina, che anche grazie a installazioni dei più grandi brand dell’architectural market come 3MTM di-NOC e Barrisol, si riafferma come una preziosa risorsa per un arredamento innovativo.

Sabato 14 settembre nei locali di via del Pero 14/16/18 di Termoli ARKdeko’ inaugurerà la sua nuova sede: oltre 400 metri quadri di spazio espositivo, in cui ricercati pavimenti, rivestimenti in resina decorativa e microcemento, si sveleranno al pubblico, in una nuova ampissima gamma di colori, stili e fantasie differenti, linee fluide e policromie, per soddisfare anche i gusti più esigenti.

Per chi ha voglia di stupire, ecco gli straordinari pavimenti digitali – meglio conosciuti come “pavimenti 3D”-, in altissima definizione, realizzabili anche su metrature estese, di sicuro effetto e impatto emozionale. L’accurato studio delle prospettive, l’elevata definizione di stampa delle pellicole 3MTM e soprattutto la pura cristallinità della resina K300 -specificamente concepita da ARKdeko’-, consentirà ai più estrosi di ottenere un ambiente scenografico davvero ineguagliabile.

Nel nuovo showroom anche l’ampia gamma di soluzioni proposte dalla Masterpav Group Srl, altra ditta locale di decennale esperienza, per pavimentazioni esterne e industriali: effetti roccia, legno e selciati si mescolano a colori tradizionali e di tendenza per creare location uniche e ricercate o ambienti di lavoro resistenti e performanti.

E per gli amanti delle piscine? Nello spazio espositivo ARKdeko’, sarà possibile progettare la piscina dei propri sogni in collaborazione con la “Di Giuseppe Piscine”, ditta specializzata nella realizzazione di SPA, centri benessere nonché piscine per esterno ed interno.

In una terrazza esterna dello showroom sarà possibile visitare una piscina dimostrativa dal design moderno e accattivante attraverso gli usi innovativi delle resine decorative, circondata dal verde realizzato da “Punto Verde” di Marco Pietropaolo.

Nuovo stile, dunque, ma non solo nel design.

Nell’attuale location innovazione, qualità e formazione si fondono per dar vita a un nuovo, ambizioso progetto: lo showroom si sveste del suo ruolo puramente espositivo e diviene Design Lab.

La ARKdeko’®, forte della propria esperienza nella progettazione delle superfici, si conferma, infatti, efficace punto di formazione e proprio qui, nella nuova struttura, fa della crescita professionale il proprio tratto distintivo, riservando a essa spazi dedicati in cui trovare ispirazione, affinare le proprie competenze scoprendo soluzioni e tecniche garantite, lavorando con materiali selezionati e sviluppati su esperienza diretta.

Un paradiso, dunque, non solo per chi ha sempre desiderato realizzare l’ambiente dei propri sogni, ma anche per architetti, designer e artigiani resinatori che potranno scoprire un nuovo modo di vivere i prodotti decorativi, consentendo loro di proporre prodotti qualitativamente superiori sul mercato con una maggiore consapevolezza e sicurezza.

Da lunedì 16 settembre sarà possibile visitare l’esposizione, previo appuntamento, contattando i seguenti recapiti: Tel 333.4832824 – E-mail: info@arkdekodesign.com – sito internet www.arkdekodesign.com