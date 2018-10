Quanto è sicura la tua casa? Scoprilo con le indagini diagnostiche, detraibili al 100%. Preventivi gratuiti

Nel Sismabonus 2018 una novità rilevante: il servizio di diagnosi sismica degli edifici, detraibile fino al 100% in 5 anni.

Una occasione irripetibile per scoprire quanto sono sicuri gli edifici in cui abitiamo. Come? Passando ai raggi X abitazioni private di muratura e cemento armato, ville e condomini, con le strumentazioni più all’avanguardia che chiariscono il grado di vulnerabilità e le condizioni di sicurezza rispetto ai terremoti.

Isoambiente, ditta con sede a Termoli, fornisce il migliore servizio, effettuato su tre livelli di approfondimento distinti e offerti anche singolarmente.

1° livello) Analisi diagnostica dell’edificio con prove NON distruttive. Detraibilità al 100%. Tale servizio è rivolto anche ai tecnici.

2° livello) Diagnosi Sismica dell’edificio. Detraibilità al 100%.

3° livello) Miglioramento ed Adeguamento sismico delle strutture. Detraibilità dal 70% all’ 85%.

Si effettuano sopralluoghi con preventivi gratuiti.

La diagnostica “non distruttiva” è effettuata con strumentazioni di ultima generazione e con personale qualificato.

Livelli di Analisi a firma di Ingegneri abilitati.

Ditta: ISOAMBIENTE S.r.l. – Via India 36/a – 86039 TERMOLI (CB)

Tel. 0875702542

www.isoambiente.com