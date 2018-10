Prestitalia Termoli – Da 20 anni Prestiti per Dipendenti e Pensionati

Chi ha a cuore un progetto – una vacanza, il rinnovo della casa, un’auto nuova – e vuole realizzarlo, può trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze rivolgendosi a realtà fidate, come Prestitalia Termoli.

Storica sede molisana di Prestiti & Finanziamenti, rete di Agenti Prestitalia S.p.A. – Gruppo UBI Banca. Prestitalia Termoli offre soluzioni di prestito professionali e personalizzate. Tra queste citiamo la Cessione del Quinto, prestito flessibile e senza garante che consente di chiedere tra 5.000 e 75.000 euro.

Comodo e conveniente, ha una formula adatta sia ai dipendenti che ai pensionati. Non richiede alcuna ipoteca o garante, tuttavia per essere richiesto necessita di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o una pensione. Per non gravare sulle finanze personali e familiari, la rata massima del prestito non supera mai il 20% (un quinto) dello stipendio netto o della pensione netta; da qui il nome “Cessione del Quinto”, un prestito a tasso fisso che può essere rateizzato fino a 120 mesi (10 anni).

I prestiti Prestitalia a Termoli sono molto popolari grazie anche all’assicurazione inclusa (tutela importante per il richiedente e i familiari) e alla possibilità di gestire liberamente la cifra ricevuta. Quando si ottiene una Cessione del Quinto, infatti, non bisogna presentare giustificativi di spesa. Questo vuol dire che è possibile utilizzare la cifra per qualsiasi scopo, dal viaggio che si sogna da tempo all’acquisto dell’auto o della moto nuova, alla ristrutturazione della casa.

Chi è interessato alla Cessione del Quinto a Termoli deve sapere che questo prestito è richiedibile anche da parte di cattivi pagatori e protestati e che può essere rinnovato prima della scadenza, così da ottenere nuova liquidità. Fondamentale a tal proposito è che siano trascorsi almeno i 2/5 della durata del piano di ammortamento.

Finanziamenti Prestitalia a Termoli: Prestito Delega e Consolidamento Debiti

Oltre alla Cessione del Quinto, la sede di Prestitalia Termoli è specializzata anche in:

Prestito Delega : una soluzione dedicata esclusivamente ai lavoratori dipendenti, perfetta per integrare un’eventuale Cessione del Quinto in corso (il prelievo complessivo, considerando la Cessione del Quinto già esistente, non può superare il 40% dello stipendio);

: una soluzione dedicata esclusivamente ai lavoratori dipendenti, perfetta per integrare un’eventuale Cessione del Quinto in corso (il prelievo complessivo, considerando la Cessione del Quinto già esistente, non può superare il 40% dello stipendio); Chi vuole accedere a finanziamenti Prestitalia a Termoli, ha in corso più prestiti e fa fatica a rimborsarli, può risolvere il problema chiedendo il Consolidamento Debiti, una soluzione finanziaria che consente di accorpare più prestiti assieme, ottenendo una rata unica più conveniente.

Rivolgendosi a Prestitalia Termoli è possibile accedere a questi prestiti in maniera rapida e a condizioni molto vantaggiose. Inoltre l’agenzia offre soluzioni ancora più esclusive per coloro che possono usufruire delle seguenti convenzioni:

ASREM (Agenzia Sanitaria Regionale del Molise);

(Agenzia Sanitaria Regionale del Molise); INPS per i pensionati;

per i pensionati; NoiPA per i dipendenti pubblici e statali;

per i dipendenti pubblici e statali; MIUR per i dipendenti della scuola.

La sede di Prestitalia Termoli si trova in via Corsica 152, in una comoda area dotata di ampio parcheggio. Certificata dall’iscrizione all’OAM (Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori), è molto apprezzata sul territorio e vanta tantissimi clienti soddisfatti. Se stai pensando di richiedere un prestito con Cessione del Quinto, un Prestito Delega o un Consolidamento Debiti, contatta subito gli esperti della filiale per richiedere il tuo preventivo gratuito!