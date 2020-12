Pizza mia e… pasta fresca. La novità gustosa, la sfida di tre giovani donne

La passione fa superare qualsiasi ostacolo. Così è stato per Valentina, Emilia ed Antonietta che, a dispetto del periodo difficile che tutti noi stiamo vivendo, hanno deciso di aprire la loro pizzeria al taglio. Si chiama «…Pizza mia e…» e il ‘battesimo’ ci sarà sabato 12 dicembre, a partire dalle 16.30, in via Firenze n. 6/E a Termoli.

Aprire di questi tempi, quando tante attività sono state costrette giocoforza a chiudere, è la sfida-coraggio di queste giovani donne che, forti della loro esperienza nel campo gastronomico, hanno deciso che fosse arrivato il momento di mettersi in gioco con un’attività imprenditoriale tutta loro.

Con una pizzeria al taglio, rigorosamente da asporto come anche i tempi che stiamo vivendo richiedono. Ma non sarà la solita pizzeria. Certo, la pizza sarà il piatto forte. A lievitazione lenta e naturale e preparata con ingredienti italiani e di assoluta qualità, sia che si parli dell’olio che delle farine che degli ingredienti.

Ma non è tutto perché la domenica – ogni domenica mattina – il locale venderà la tanto amata pasta fresca. Una ‘chicca’ vera e propria, per una pizzeria, che appunto nel giorno festivo per eccellenza delizierà i palati dei clienti con chitarre, fettuccine, tagliatelle, rigatoni e quant’altro. Senza dimenticare la pasta farcita, come i ravioli (alle noci, al tartufo, i classici ricotta e spinaci e tanti altri). Il tutto creato con sapienza e abilità miscelando varie semole di farina per un impasto unico. La ricetta naturalmente è top-secret.

Pizza mia e… sarà aperto il pomeriggio fino alla sera per vendere pizza da asporto e, come detto, eccezionalmente la domenica mattina (dalle 9 alle 13) per la leccornia della pasta fresca, per pranzi domenicali da leccarsi i baffi.

Una bella novità per Termoli e in particolare per il quartiere Porticone che la domenica potrà contare su questo servizio in più. Le ragazze di ‘Pizza mia’ sono entusiaste e non vedono l’ora di cominciare.

L’apertura – che non potrà essere una inaugurazione vera e propria per via delle regole anti contagio – sarà il pomeriggio di sabato 12 dicembre. E a chiunque si recherà da loro Antonietta, Emilia e Valentina regaleranno un gadget gustoso: un sacchettino con 100 grammi dei loro rigatoni.

Pizza mia e… è anche su facebook.