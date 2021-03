Personalizzare i metalli in 4 step. Il taglio laser a portata di click con Laserfacile.it

Tagliare e personalizzare i metalli non è mai stato così facile. Arriva un servizio comodo, sicuro e conveniente per artigiani, professionisti e privati che consente di ottenere piani, recinzioni, porte, cancelli, del materiale e della misura richiesta attraverso una piattaforma semplice ed intuitiva che garantisce anche il supporto online di consulenti.



Laserfacile.it è il servizio online di taglio laser che si rivolge ad artigiani e professionisti per lavorazioni pratiche, professionali e convenienti.

Questa piattaforma online dà la possibilità a fabbri, artigiani e professionisti di offrire un servizio aggiuntivo ai propri clienti.

Dalla progettazione alla spedizione tutto in 4 semplici step.

Scopri come funziona:

Invia il file DXF oppure una bozza fotografica anche disegnata a mano Un nostro esperto ti seguirà passo-passo e ti consiglierà fino al preventivo. Una volta confermato l’ordine inizierà la lavorazione. Ricevi nella tua officina o nel luogo da te scelto in sole 48 ore

Laserfacile offre lavorazioni a taglio laser su molti tra i più comuni metalli come per esempio:

Ferro

Ferro pre-verniciato bianco

Acciaio inossidabile 316

Lamiera Zincata Alluminio

Laserfacile si pone anche come una soluzione professionale, rapida ed economica per tutti i privati che hanno bisogno di un servizio di taglio laser per i propri progetti ed il proprio fai-da-te. Con il taglio laser di Laserfacile puoi creare recinzioni, porte, cancelli, recinzioni, scale, pannelli, decorazioni, scritte e molto altro per qualsiasi tuo progetto.

Completano il pacchetto anche i servizi di tornitura e pressopiegatura.

Verrai supportato dalla richiesta informazioni sino alla consegna ordine.

Usa la comoda live chat per parlare con un operatore che ti seguirà passo-passo per ogni tua necessità.

Laserfacile.it realizza le tue idee!

Visita il sito

www.laserfacile.it