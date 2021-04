Pasticceria Rubapensieri, qualità e unicità per piccoli grandi momenti di piacere

Un posto dove dimenticarsi dei problemi anche solo per pochi secondi di piacere. È quello che promette di essere la ‘Pasticceria Rubapensieri’, nuova attività aperta a Petacciato dal giovane imprenditore Francesco Borgia che ha deciso di lanciarsi in questa avventura con tanto coraggio e la giusta preparazione.

Forte di un’esperienza che lo ha visto lavorare per otto anni nel settore dolciario, da tempo Francesco cullava l’idea di lanciarsi in una iniziativa propria che potesse dargli soddisfazione.

“La Pasticceria Rubapensieri nasce con la volontà di riportare in auge la tradizione della pasticceria petacciatese, senza dimenticare la modernità. Il mio intento è quello di puntare sulla qualità a giusto prezzo – rivela Francesco -, ho intenzione di riproporre alla clientela i dolci della tradizione che sono un po’ dimenticati ma al tempo stesso apprezzati da tutti. Chiaramente non mancheranno i dolci più richiesti e i grandi classici”.

La pasticceria aperta in via Napoli 5/A spazierà quindi dalle classiche torte ai mignon, dai cornetti ai dolci secchi, andando a ripescare dalla memoria prodotti come la pizza col bicarbonato o il cigno nel vassoietto, senza far mancare dolci più alla moda come semifreddi o pasticcini. “La mia pasticceria vuole unire qualità e unicità, intendiamo proporre al cliente qualcosa di valore” commenta Francesco, che nel corso degli anni ha scoperto nella pasticceria “un piacere e una consapevolezza che non immaginavo e una abilità che non credevo di avere”.

Durante la prossima estate, la nuova attività promette di restare aperta anche a tarda ora la sera per accontentare quella clientela soprattutto giovane che ama lo spuntino notturno. Cornetti caldi, pancake, waffel e tanto altro potranno essere gustati dai turisti così come dai residenti vogliosi di togliersi uno sfizio.

“Per i turisti stiamo pensando anche a un servizio di consegna a domicilio di mattina, venendo incontro a chi non ha voglia di alzarsi presto ma al tempo stesso vuole godere di una colazione gustosa”. La pasticceria Rubapensieri si sta inoltre attrezzando nei prossimi mesi per la produzione artigianale di gelato, da sempre molto richiesto tanto dai turisti che dai petacciatesi che spesso fanno chilometri per gustare un cono nei paesi limitrofi.

“Ho deciso di lanciarmi in questa avventura anche perché ho notato che Petacciato ha acquisito molto in quanto a turismo negli ultimi tempi. La scorsa estate c’è stato davvero molto movimento e penso che Petacciato abbia tanto da offrire. Ho scelto di investire di tasca mia e dal punto di vista economico potrei paragonare questo investimento all’acquisto di un’auto sportiva. So benissimo che il periodo non è semplice – aggiunge il titolare della nuova attività – ma sono fiducioso che presto le cose si rimetteranno in sesto. Chiaramente all’inizio l’asporto sarà d’aiuto e siamo pronti a ricevere ordini anche via Whatsapp”.

Francesco svela inoltre il perché di un nome così particolare. “La Rubapensieri è una carta di un gioco da tavolo e come nel gioco la carta Rubapensieri prende il pensiero di qualcuno e lo fa proprio, così noi vogliamo carpire i desideri del cliente. Il logo inoltre rappresenta la fatina raffigurata sulla carta”.

Nell’iniziare questa attività imprenditoriale Francesco rivela di aver avuto il sostegno anche insperato da tante persone che l’hanno incoraggiato ad andare avanti. “Anche con una semplice parola, un piccolo gesto, tanti amici o semplici conoscenti mi hanno dato la forza per portare avanti questo mio obiettivo. Voglio ringraziare in particolare la mia famiglia, la mia ragazza, i miei amici e più in generale tutti coloro che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza”.

Per info e ordini contattare Francesco al numero 380 644 9329 oppure visitare la pagina Facebook e Instagram di Pasticceria Rubapensieri.