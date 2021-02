Nozze d’argento per la parrucchiera Mirella, un grazie lungo 25 anni

Nozze d’argento per la mia attività di parrucchiera, un sogno diventato realtà di una ventenne caparbia e ostinata a farsi strada e futuro. Voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutte le clienti/parenti/amiche che in questi 25 anni hanno contribuito con la loro costante presenza al mio successo.

Grazie per la fiducia che mi date in questo particolare periodo, grazie per l’affettuosa amicizia che ogni giorno mi dimostrate e un ringraziamento Speciale alle fedelissime che da 15-20-25 anni sono al mio fianco, perché senza clienti come voi non avrei avuto la forza di non arrendermi, infatti mi considero una persona fortunata perché ho le migliori clienti al mondo.

Tutto quello che sono oggi e che ho realizzato lo devo a Voi.

Felice e Grata! La vostra parrucchiera Mirella