La magia del Natale e la nascita di Gesù Bambino riportano alla mente lo scenario umile di una grotta scaldata dal solo respiro di un bue e di un asinello, di una stella che guida il cammino dei Magi e dello stupore dei pastori dinanzi a Giuseppe e Maria che contemplano il loro Bimbo appena nato, cioè di colui che cambierà la storia dell’umanità.

Questa atmosfera incantata, ricostruita nelle scene di vita di duemila anni fa, sarà riproposta a tutti coloro che visiteranno la Trentacinquesima Edizione del Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia, all’interno dello straordinario paesaggio delle grotte arenarie.

Centinaia di figuranti, tra pastori, mercanti, scalpellini, falegnami, fabbri, massaie, antichi romani e tante altre comparse, animeranno la rappresentazione della Natività di Gesù e faranno da cornice ad un evento che vanta primati di presenze e di consensi da tutta Italia.

Il Presepe Vivente sarà aperto la notte del 24 dicembre dalle 24. I giorni di apertura successivi saranno il 26, 29 e 30 dicembre, dalle 17 alle 20 circa; la rappresentazione sarà nuovamente visitabile il 5 gennaio dalle 17 alle 20 circa.

Il programma prevede inoltre la partenza del corteo dei Magi, dal centro del paese, il 6 gennaio alle 14,30; il corteo giungerà alla zona delle grotte per dare il via alle 17 all’ultima apertura al pubblico del Presepe Vivente.

L’edizione del Presepe Vivente di quest’anno, come sempre organizzata e curata magistralmente in ogni dettaglio dalla Pro Loco “Frentana” e patrocinata dal Comune di Montenero di Bisaccia, sarà impreziosita nei giorni del 29 e 30 dicembre dalla presenza straordinaria della statuetta del “Bambin Gesù” benedetta da San Pio; si tratta di una bellissima statuina in cera che fu benedetta da San Pio durante una funzione natalizia negli anni ’60. Al termine della Veglia fu ritirata da Padre Alessio Parente, allora assistente personale di Padre Pio e, in seguito, fu ereditata da Padre Gerardo da Flumeri, che la custodì fino alla sua morte nel 2005. Egli stesso, prima di morire, donò il Bambinello a Nunziatina Placentino, suora laica, sua assistente personale e sua figlia spirituale.

Oggi questo “Bambin Gesù” è custodito da Giuseppe Placentino, cugino di Nunziatina; e sarà proprio l’avvocato Placentino, insieme con il sindaco di San Giovanni Rotondo Costanzo Cascavilla e ad una delegazione proveniente dal paese garganico, a portare il 29 e 30 dicembre in visione al pubblico del Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia la straordinaria reliquia benedetta da San Pio. Ad accoglierli ci sarà il sindaco Nicola Travaglini e una delegazione dell’Amministrazione comunale montenerese. Questa iniziativa fa seguito al rapporto di amicizia che le Amministrazioni comunali di Montenero di Bisaccia e San Giovanni Rotondo hanno avviato e consolidato negli ultimi anni, nel segno della fede, del Natale e della devozione a San Pio. Proprio in virtù di questo gemellaggio di fatto, gli stessi figuranti del Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia si sono recati martedì 18 dicembre a San Giovanni Rotondo per partecipare ad una suggestiva processione che ha accompagnato la reliquia del “Bambin Gesù” benedetto da San Pio presso la Grotta dei Monaci, all’interno della quale è stato allestito un Presepe artistico reso ancora più coinvolgente dalle comparse del Presepe montenerese e dalle note intonate da un coro di bambini.

Anche quest’anno, quindi, ci sono tutte le premesse per una bellissima rappresentazione; il consiglio è quello di non perdersi questo ritorno alle origini della Cristianità, immergendosi in un’atmosfera fuori dal tempo, vistando l’inimitabile Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia.