Natale, idee regalo My M&M’s per i più piccoli

Natale è dietro l’angolo ed è tempo di iniziare a pensare ai regali con cui riempire il cuore delle persone amate e renderle felici.

Tra i regali più in voga quest’anno, ci sono i dispositivi hi-tech come smartphone, tablet e pc.

Nella lista non mancano tuttavia regali classici come libri, cornici per fotografie e anche cestini con prodotti enogastronomici locali.

Ma Natale è tempo di regali specialmente per i bambini, i quali attendono impazienti la mattina del 25 dicembre per scartare i doni che hanno chiesto a Babbo Natale nella loro letterina.

Bambolotti, videogiochi, servizi da tè, costruzioni sono da sempre i regali più richiesti dai più piccoli, ai quali mamma e papà sono soliti affiancare regali educativi ma anche originali.

Se non si vuole optare per la solita tutina o il solito vestitino, regali fuori dal comune ma sempre utili possono essere, ad esempio, i doposci dei personaggi dei cartoni animati, come Mickey e Minnie Mouse. Gettonatissimi sono i completi mantelline e galoche per le giornate di pioggia. In commercio ne esistono di diverse tipologie con i soggetti più differenti: trovare quello preferito dal vostro bambino o dalla vostra bambina non sarà difficile.

Nella lista dei regali di Natale più in voga per i più piccoli, quest’anno si trovano giochi formativi per stimolare le doti intellettive, come il gioco proposto da Kolibri dove si conquistano più punti quanto meglio ci si spazzola i denti. Un modo simpatico per stimolare i bambini più pigri a prendersi cura della propria igiene orale che farà felici anche i genitori.

Sugli scaffali dei negozi di giocattoli non mancano tuttavia oggetti tecnologici come i droni per i maschietti e i bimby da cucina per le femminucce.

Un regalo di Natale piuttosto originale sono invece i cioccolatini personalizzati My M&M’s: squisite praline con cui sorprendere figli e nipoti durante la cena o la mattina di Natale.

Inserendoli infatti all’interno di sacchettini e barattoli, i cioccolatini My M&M’s possono diventare un regalo speciale da far trovare ai bambini sotto l’albero di Natale insieme agli altri doni o sulla tavola apparecchiata.

Inoltre sui confetti My M&M’s è possibile stampare fotografie, come, ad esempio, quelle del personaggio del cartone animato preferito da vostro figlio.

A rendere i cioccolatini My M&M’s ancora più divertenti, sono i colori, anche questi personalizzabili nelle tonalità che più piacciono ai vostri bambini. È possibile scegliere fra una moltitudine di combinazioni, oppure optare per le tradizionali tinte natalizie, il verde e il rosso.

Per scoprirle tutte basta andare sul sito di My M&M’s dove potete trovare tante altre idee per rendere il vostro Natale e, soprattutto, quello dei vostri bambini, davvero unico.