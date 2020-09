Morgan school, i corsi di inglese ripartono in sicurezza. Prenotazione aperte per la Open week

Cosa c’è di meglio di un ambiente stimolante per imparare la lingua inglese! E allora si riparte, e in totale sicurezza, alla Morgan School, l’istituto scolastico che propone corsi di inglese per grandi e piccini perché “qualunque sia la tua età, puoi ancora crescere”.

Ma prima di ripartire con le lezioni in presenza, ad ottobre, ci sarà un’occasione imperdibile. Da mercoledì 23 a martedì 29 settembre infatti all’istituto di via Madonna delle Grazie (al civico 54/A) sarà Open Week. Una settimana (le lezioni si terranno in due fasce orarie pomeridiane) per provare gratuitamente i corsi, in occasione del quarto anniversario di attività della scuola. L’iniziativa è rivolta ai bambini e ragazzi che frequentano dalla 2° elementare alla 3° media, e sulla pagina facebook della scuola è possibile visionare il calendario. Affrettatevi, però, perché è obbligatoria la prenotazione.

Foto 3 di 3





La scuola, come detto, aprirà le sue porte in totale sicurezza, rispettando tutte le norme anti-covid. Il distanziamento nelle classi (corsi rivolti a 6, massimo 8 allievi) è assolutamente assicurato, in più tutti utilizzeranno mascherine e gli insegnanti avranno anche la visiera. Nella struttura ci sarà gel igienizzante in più punti e all’ingresso verrà misurata la temperatura ai corsisti. Ma la sanificazione sarà non solo periodica (fatta con ditte specializzate) ma altresì quotidiana – a fine giornata – con un generatore di ozono. In più, assicurano dalla scuola, verrà effettuata la pulizia dell’aula (banchi, sedie, ricambio d’aria) ad ogni cambio di lezione.

Ma veniamo ai corsi. Sono rivolti agli alunni delle scuole primarie e medie, ai teenagers oltre che agli adulti. La Morgan School è infatti un istituto dove poter prepararsi per conseguire tutte le Certificazioni internazionali riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione. Cambridge, Trinity, Ielts, Toefl e tante altre. Certificazioni che spesso sono necessarie per l’iscrizione ad alcuni corsi universitari specialistici e che “è bene prendere per tempo”, spiegano.

Foto 2 di 2



I corsi ripartiranno il 12 ottobre per terminare a fine maggio. Per i più piccoli l’impegno è di 1 ora e mezza per una volta a settimana, per i ragazzi delle scuole medie sale almeno a 2 ore a settimana mentre per gli adulti diventa più intensivo, con due incontri settimanali per un monte ore di 3.

I corsi saranno condotti, per tutti, da insegnanti madrelingua. Regola della scuola è infatti quella di parlare, sempre, in inglese. Le lezioni sono orientate, qualunque sia l’età dell’alunno, a stimolare le 4 skills. Gli obiettivi della didattica infatti mirano a far acquisire competenze relative all’ascolto, alla lettura, alla scrittura e al parlare. Va da sé che per gli allievi più piccoli la didattica utilizzerà metodologie e programmi che stimolano la naturale curiosità dei bambini. Le due aule della Morgan School sono tra l’altro dotate della Lim, la lavagna interattiva che tanto piace ai piccoli allievi.

E per chi non potesse – magari perché presenta alcuni sintomi riconducibili al Covid o all’influenza – recarsi a lezione? Niente paura, la scuola è pronta anche a questa eventualità. A pochi giorni dal lockdown del marzo scorso, l’istituto si è presto organizzato per garantire le lezioni virtuali. Il sistema è dunque già rodato e all’occorrenza potrà essere riproposto. “Ogni nostro alunno potrà connettersi in diretta su Zoom con la classe durante il corso, e così non perderà né dovrà recuperare alcuna lezione”.

Gli orari dei corsi non sono prestabiliti ma verranno concordati insieme al gruppo di studenti. Per i più piccoli inizieranno verosimilmente dalle 16 del pomeriggio mentre per gli adulti si terranno la sera. Per chi vorrà le lezioni potranno essere anche individualizzate.

Alla fine di maggio ci saranno gli esami di certificazione per chi ha seguito il corso apposito mentre per tutti gli altri ci sarà la consegna di un attestato e – Covid permettendo – la consueta festa di fine anno.

Infine, una grande opportunità per gli allievi della Morgan School è quella di partecipare in estate a viaggi-studio organizzati in Inghilterra. “Ma organizziamo le pratiche per i viaggi studio, nell’eventualità che qualche studente lo volesse, anche durante l’anno”.

Insomma, non resta che mettersi sui banchi. D’altronde si sa, l’istruzione è l’arma più potente che hai per cambiare il mondo, come diceva Nelson Mandela.

Per info: pagina facebook, tel 0875 702102, cell 329 63117793, email termoli@morganschool.it