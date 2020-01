Quando si dice pizzeria al taglio viene in mente sempre la stessa immagine di locale. Ma Mordi & Fuggi, che sabato 4 gennaio aprirà i battenti in corso F.lli Brigida a Termoli, sarà qualcosa di diverso.

Entriamo nel piccolo ma accattivante locale a pochi giorni dall’inaugurazione, mentre in cucina è tutto un fermento per prepararsi al meglio all’evento. Appena varcata la soglia ci inebria quel profumo inconfondibile di pizza calda e, poco dopo, restiamo felicemente intrappolati nel meraviglioso mondo della lievitazione.

“A noi piace parlare di maturazione, non di lievitazione, e va dalle 48 ore in su”, ci spiega subito il ‘guru’ delle farine Riccardo che ha scelto di supportare questa nuova iniziativa imprenditoriale di Monica e Mattia fornendo tutta la sua conoscenza tecnica e gastronomica nel campo.

Il lievito usato, d’altronde, è e sarà solo lievito madre. Il risultato? Sarà una piazza molto alta, soffice come fosse un guanciale e fragrante allo stesso tempo. Un prodotto altamente digeribile. D’altronde basta vedere l’impasto per capirlo: è come una nuvola, appena la muovi fluttua come fosse un’onda. Ciò significa che, quando sarà pronta per essere addentata, il cliente farà l’esperienza di mordere l’aria che si è insinuata nell’impasto. Un prodotto “differente”, così lo descrivono i titolari della nuova pizzeria.

Ma c’è un’altra novità che Mordi&Fuggi porterà nel parterre gastronomico di Termoli: lei, la pizza al tegamino. Un cerchio perfetto di bontà, cotto in speciali tegamini in ferro e che, non a caso, campeggia sull’immagine che accoglierà i clienti non appena entrati nel locale.

Gli impasti, oltre ad essere straordinariamente soffici e digeribili, vedranno l’aggiunta di crusca e germe di grano. Ma la precisazione è d’obbligo: non si tratterà di prodotti semilavorati bensì le parti nobili del grano verranno aggiunte in fase di impasto.

I condimenti che farciranno le pizze, che sia in teglia o al tegamino, saranno poi il valore aggiunto che farà l’ulteriore differenza. Primo fra tutti, sua maestà la mozzarella che sarà certificata: prodotta con 100% di latte italiano. Chi si aspetta il colore bianco rimarrà deluso, ma la vera mozzarella (diversa dalla cagliata) ha un colore piuttosto tendente al giallo. E poi tutto il resto, dalle verdure che – assicurano – saranno freschissime al pesce che andrà ad arricchire alcuni tipi di pizze. Perché è chiaro, la fantasia regnerà sovrana da Mordi&Fuggi dove sarà possibile trovare – oltre alla classica margherita – dalla ‘cacio e pepe’ alla ‘carbonara’, passando per pizze con gamberi, salmone e quant’altro. Pizze “gourmet”, insomma, che stuzzicheranno ogni tipo di palato.

Non mancheranno neanche le varianti per celiaci. Ma anche qui, non aspettatevi il prodotto da ‘farmacia’. E poi, altra novità, da Mordi&Fuggi sarà possibile gustare anche degli hamburger. Il menu prevede tre tipi di carne: scottona, maialino affumicato e ventricina. E il pane che incornicerà l’hamburger sarà di differenti tipi. Uno, ad esempio, sarà alla curcuma. Immancabile – specie per un locale così attento ai clienti e alla qualità – la variante ‘vegana’, con sole verdure. In ogni caso il cliente potrà assemblare il suo panino con gli ingredienti che desidera.

A colpire la nostra attenzione è anche la particolare piastra a specchio su cui gli hamburger verranno cotti. Ma in generale la strumentazione – tutta a vista – appare innovativa, funzionale e, perché no, anche accattivante.

Nel locale trovano spazio anche un paio di tavolini con sgabelli alti per chi volesse gustarsi il suo spuntino o la sua cena direttamente lì, magari per essere pronto a fare il bis.

Dopo l’inaugurazione di sabato 4 gennaio quando dalle 18 alle 21 il locale aprirà le porte ad amici e curiosi per dare il via alla nuova ‘gustosa’ avventura, la pizzeria – per il periodo invernale – sarà aperta dal primo pomeriggio fino alla sera. Probabile però che nei periodi più caldi dell’anno l’apertura verrà prolungata anche all’orario antimeridiano.

È tutto pronto insomma, manca solo la vostra prova del gusto.