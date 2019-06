Miramare, il lido che offre comfort ed emozioni e che promuove il Molise

A Campomarino c’è un lido a misura di bambino dove le famiglie possono trascorrere il proprio tempo libero con tutti i comfort e dove si può gustare un caffè in compagnia ammirando il sole che sorge. È il lido Miramare di Donato Glave che, dal 1968, accoglie i clienti nel miglior modo possibile, offrendo servizi a tutto tondo ma cercando anche di trasmettere emozioni.

Quando il lido è nato, 51 anni fa, “era la freschezza, la bellezza, la novità” dice Dario Glave, uno dei gestori. Ed è proprio grazie alla lungimiranza di zì Pepp, zì Nina, del figlio Donato e della moglie Geraldina che il Miramare è diventato un luogo di condivisione conosciuto da tutti e adorato per questo motivo. “Inizialmente non c’era un servizio di ristorazione – continua Dario – ma ci si incontrava con i clienti e si cucinava ciò che si pescava ogni giorno. Bagnanti e proprietari erano prima di tutto amici.”

È proprio dall’amore che i nipoti provavano per i propri nonni che nasce l’ispirazione. Lo stabilimento campomarinese infatti è specializzato nell’accoglienza dei bambini e delle famiglie. Questo “perché – spiega Dario Glave – il bambino oggi è accompagnato ma domani accompagna.” Con se’ il bambino porta intere generazioni: genitori, zii, cugini, nonni. Per questo motivo il Miramare offre ogni tipo di divertimento per i più piccoli: gonfiabili giganti, un’area giochi coloratissima che viene costantemente rinnovata e attività ludiche che vanno dagli spettacoli con gli animatori agli eventi con il Mago Peppe che, ormai da anni, collabora con il lido.

Oltre ai servizi, ciò che questo lido offre è l’emozione: le risate dei bambini, una canzone, una poesia letta all’altoparlante al tramonto e persino un caffè all’alba. Quest’anno infatti parte l’appuntamento del “Primo caffè”: ogni lunedì mattina alle 5 il Miramare offrirà il caffè a chiunque voglia, per una volta, mettere da parte il cellulare e godersi il sorgere del sole ascoltando buona musica e soprattutto fermando il tempo per condividerlo realmente.

L’evoluzione del lido è partita. I gestori si sono accorti che Campomarino ha molto da offrire: fondali bassi e sicuri per i bambini, spiagge molto vaste e aree verdi. Questa è la location perfetta per ritornare a quel divertimento remoto, semplice e genuino. “Quello che mi auguro – dice Dario – è che un giorno tutto il paese possa diventare una grande piazza dove le persone possano incontrarsi e divertirsi insieme. Crediamo che il Basso Molise debba diventare la vetrina per il Molise stesso.”

Per promuovere il territorio, il Miramare ha organizzato quest’anno “I Cinque Sensi”, in passato la “Festa dei quattro elementi” e il “Miramare dei balocchi”. Nei “Cinque sensi” l’udito verrà rappresentato da un duo musicale molisano, l’olfatto da un’azienda di profumi artigianali sempre del Molise, il gusto dal vino dell’azienda Travaglini di Nuova Cliternia, il tatto dalle hobbiste di Campomarino e infine la vista da una mostra fotografica sulle bellezze locali.

Ovviamente lo stabilimento non dimentica i più grandi. Ogni settimana si alterneranno spettacoli di musica dal vivo che spazieranno tra tutti i generi: rock con “I senza resa”, una delle migliori cover band di Vasco Rossi, rockabilly con “I Billie Hard” di Barletta e ancora la taranta, con una band di Lecce e poi il liscio. Ogni domenica serate di latino americano e invece della solita birra alla spina, si potranno gustare birre artigianali molisane prodotte dalle aziende Cantaloop, Fardone e Fucina, dopo aver gustato la pizza di nonna Geraldina.

Il lido Miramare garantisce sempre qualità, cordialità, disponibilità 24 ore al giorno e rispetto per il cliente, che è “la ninfa che produce energia” conclude Dario.

“per raggiungere un obiettivo poniamoci delle domande e seguiamo le risposte, noi e il paese in generale.”