Mediatore civile e commerciale e Arbitrato: i nuovi corsi della Tota Consulting

Risoluzione delle controversie in modo alternativo all’ordinaria giurisdizione: quella dell’Adr (Alternative dispute resolution) è una tendenza in forte crescita e allora perché non formarsi in questo specifico campo. La Tota Consulting srl, società accreditata come Organismo di Mediazione nel registro del Ministero della Giustizia, nonché società accreditata (sempre dal Ministero) per l’erogazione di servizi di formazione e aggiornamento, sta per partire con nuovi corsi.

Mediatore civile e commerciale e Arbitri delle controversie civili e commerciali: questi i corsi di formazione che partiranno dal 12 marzo e si terranno, in presenza o in collegamento telematico, tutti i venerdì e i sabato fino al 10 aprile.

Già perché oltre all’Adr una analoga tendenza crescente si sta verificando per il ricorso all’istituto dell’arbitrato. Gli arbitri, o aspiranti tali, naturalmente dovranno possedere una adeguata formazione per assolvere con la dovuta competenza alle delicate e complesse funzioni. Conditio sine qua non per essere designati come arbitri dalle Camere Arbitrali e/o dagli Ordini Forensi.

A chi decidesse di formarsi in tali campi viene offerta la possibilità di partecipare, a scelta, ad uno solo oppure ad entrambi i corsi di cui sopra. In quest’ultimo caso ci saranno significativi risparmi sulla quota di partecipazione.

La Tota Consulting ha sede legale a Foggia ma è fisicamente presente in diverse città d’Italia – comprese Campobasso, Isernia e Termoli – e comunque è in grado di coprire, attraverso apposite convenzioni, la competenza dell’intero territorio nazionale.

I corsi qui proposti (di seguito la locandina del programma formativo) sono curati da un comitato scientifico e da un parterre di docenti di alto profilo.

Quanto ai contenuti del corso, il percorso formativo consta di parti comuni (ad ambedue i corsi) e di parti speciali diversificate per ciascuno di essi. Il corso per arbitri delle controversie civili ha la durata di 40 ore, quello per mediatore civile di 50, quello completo invece di 60.

Agli associati Aiga, ai praticanti avvocati e ai neo laureati è accordato uno sconto del 20%.

Qui la scheda di adesione per iscriversi (Scheda iscrizione Corso Tota)

Per ogni altra informazione visitare il sito di Tota Consulting (qui il link) o la pagina facebook (clicca qui).