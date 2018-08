Il catamarano Zenit torna a Termoli per nuovi viaggi in Croazia, dal prossimo 28 agosto e fino al 2 ottobre infatti l’imbarcazione della Guidotti Ships Srl attraccherà di nuovo al porto della città costiera molisana per ripartire alla volta della costa oltre l’Adriatico.

Dopo l’esordio a fine maggio scorso e il trasferimento sulla costa marchigiana per i collegamenti da Civitanova con centinaia di passeggeri a bordo nei primi mesi di attività, l’overcraft torna in città per offrire una nuova opportunità di viaggio a chi sceglie di partire e riposarsi alla fine dell’estate. Un’occasione perfetta per mettersi in viaggio e raggiungere in meno di cinque ore la Croazia dove si nasconde un panorama pazzesco e un mondo da scoprire, adatto a tutte le età. Dalle famiglie con bambini, alle coppie e anche i gruppi di amici, senza dimenticare che il catamarano veloce rappresenta un’opportunità unica anche per i pellegrini che vogliono raggiungere Medjugorje.

Lo Zenit tornerà al molo del porto di Termoli e sarà impegnato nelle traversate che collegano le due coste. Con i suoi 330 posti offre la possibilità di arrivare in Croazia, per la precisione al porto di Ploce, vicinissima ai laghi “Baćinska jezera”, sette specchi d’acqua dolce che si protendono ai piedi del massiccio montano del Biokovo o al fantastico anfiteatro naturale creato dalle cascate di Kravice, in territorio bosniaco. In estate offrono un po’ di ristoro e di piacere, l’ideale per fuggire dal caldo.

Grazie alla possibilità di affittare auto o minibus privati si può risalire lunga la splendida Riviera di Makarska, con le sue innumerevoli baie e insenatura da Gradac a Drvenik, da Podgora a Tucepi fino ad arrivare a Makarska, il paradiso per chi ama trascorrere le vacanze in mezzo alla natura e al divertimento. Particolarmente efficienti sono anche i collegamenti di linea con cui si possono raggiungere Spalato e Dubrovnik. Spalato è la seconda città della Croazia e tappa fondamentale per chi sbarca oltre l’Adriatico. Il palazzo di Diocleziano è il monumento da visitare, una tappa che permette di scoprire una città nella città costruita in pietra bianca. Anche le spiagge sono facilmente raggiungibili e la città merita una visita tra le strade, alla scoperta dei festival e del turismo locale.E poi Dubrovnik, patrimonio dell’Unesco con un fascino particolare.

Per chi invece preferisce le isole, una tappa sono le splendide isole di Hvar e Korčula, quest’ultima tra le isole più belle della Dalmazia, raggiungibili in circa due ore. Grazie alla possibilità di affittare i mezzi a costi contenuti sarà facilissimo potersi spostare e perciò visitare più città e scorgere numerosi panorami della zona.

Durante il viaggio sulle comode poltrone dell’imbarcazione, il personale e l’equipaggio di bordo giovane, dinamico, affiatato, preparato e proveniente dal territorio, saranno a disposizione dei passeggeri e affiancheranno e assisteranno i turisti in ogni momento.

Per chi sceglie di viaggiare alla fine dell’estate ci saranno anche sconti destinati ai gruppi, con la gratuità per i bambini da zero a due anni, mentre quelli dai 2 agli 11 anni avranno uno sconto del 50 per cento sul biglietto. Per gli altri invece il biglietto di andata è di 89 euro, mentre quello di andata e ritorno di 139.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi alla Gs Travel di Guidotti Ships Srl al Porto di Termoli molo Nord-Est o telefonare allo 0875.82862, al 366.3815335 o ancora consultare il sito www.gstravel.eu, rivolgendosi anche alle agenzie viaggio collegate.