Lg Sub, un’eccellenza molisana alla conquista della Russia

Una esperienza importante che potrebbe rappresentare il trampolino di lancio verso un mercato ancora tutto da esplorare come quello della Russia. Si può riassumere così per la Lg Sub, azienda molisana specializzata in prodotti e tecnologie per la pesca in apnea, al Moscow Dive Show, principale fiera della subacquea che si è svolta nella capitale russa dal 6 al 9 febbraio scorsi.

I titolari della Lg Sub, Gianluca Roberti e Luigina Colameo, hanno portato in Russia i propri prodotti e le proprie conoscenze, trovando l’attenzione e la curiosità di tantissimi potenziali clienti russi.

Insieme con altre quattro società italiane, l’azienda di Montenero di Bisaccia ha avuto a disposizione lo stand italiano all’interno dell’enorme padiglione allestito per l’evento che ha richiamato centinaia di migliaia di visitatori da tutta la Russia e da altre parti del mondo.

A tutti sono stati mostrati i ‘gioielli’ che Gianluca e i suoi dipendenti sforano ogni giorno nel capannone di contrada Colle Rampone: fucili da pesca subacquea col marchio di fabbrica della Lg Sub, interamente prodotti dalla A alla Z dall’azienda di Montenero. Si tratta di fucili all’avanguardia, uno pneumatico di altissimo livello, di fattura esclusivamente artigianale, realizzati usando materiali di qualità superiore.

Le lavorazioni sono svolte tutte con macchine utensili a controllo numerico, con impugnatura Sensitive Ergonomic, serbatoio ad elevata conicità e processo di annotizzazione a colore dei componenti, in dieci diverse misure, come nessun altro fa al mondo.

Si tratta di prodotti che soddisfano qualsiasi esigenza, per appassionati di pesca d’apnea in ogni circostanza, dalla pesca negli oceani a quella dei laghi, dai fiumi, ai canali, ai nostri mari. Inoltre la Lg Sub fornisce la possibilità unica di personalizzare il proprio fucile.

Tutte qualità che sono state illustrate al Moscow Dive Show, grazie ai due preziosi distributori e traduttori russi, a uno degli Youtuber più famosi di tutta la Russia, specializzato nel settore della pesca d’apnea: Oleg Gavrilin. È con lui che i titolari della Lg Sub si sono intrattenuti a lungo, mostrandogli tutte le qualità dei loro prodotti. Gavrilin si è mostrato entusiasta e interessato e ha accettato volentieri di illustrare ai visitatori dello stand quanto di buono ha da offrire la Lg Sub.

Per l’azienda montenese è stata un’eccezionale vetrina e una prima presa di contatto con un mondo, quello russo, ancora tutto da esplorare in termine di pesca subacquea. Ai clienti russi è stato inoltre applicato lo sconto fiera del 10 per cento su tutti i prodotti.

Intanto la Lg Sub non dimentica l’importanza della formazione dei giovani. Prosegue con ottimi risultati l’esperienza di Francesco, lo studente dell’Ipsia di Montenero che ha di recente firmato un contratto di apprendistato con l’azienda di Gianluca Roberti e Luigina Colameo. Il ragazzo lavora infatti in azienda per due giorni a settimana mentre prosegue gli studi andando a scuola tre giorni a settimana e dopo il diploma verrà assunto a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal contratto di apprendistato.

Nel frattempo altri tre alunni dell’Istituto Professionale di Montenero hanno da poco iniziato uno stage all’interno della Lg Sub, a conferma della fruttuosa collaborazione fra la scuola e l’azienda.