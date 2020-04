Le ricette della tradizione molisana con occhi nuovi, arriva la bistronomia ‘Cucina 14’

Le ricette tradizionali possono ancora stupire. È così a ‘Cucina Quattordici’, la bistronomia che ha aperto i battenti a fine gennaio in Corso Umberto, 14 appunto, a Termoli.

Non un semplice bistrot, non una comune osteria, né chiamatelo ristorante. È un posto che si differenzia da questi, che li racchiude tutti ma che non si esaurisce in queste definizioni. “Una cucina curata in un posto non formale”, spiegano Claudia Laudadio ed Enzo Trasmundi, la sommelier e lo chef di questa nuova iniziativa imprenditoriale carica di novità.

Lei, 36 anni di Larino, e lui, 40 anni di Santa Croce di Magliano, il Molise lo hanno sempre portato nel cuore nei tanti anni in cui hanno fatto esperienze lavorative nel campo della ristorazione in Italia e in Belgio. Ed è proprio lì che, dopo essere diventati una coppia, hanno aperto un’osteria a Bruxelles che hanno chiamato ‘Signora Ava’, come il noto romanzo del conterraneo Francesco Jovine. Ma i riferimenti alla molisanità non finivano qui, perché il richiamo della cucina della regione d’origine era sempre presente nei loro piatti.

Dopo diversi anni, il ‘canto delle sirene’ si è fatto sentire per Claudia ed Enzo che hanno pensato di tornare nella propria terra per mettersi in gioco con un nuovo progetto. E il progetto è Cucina Quattordici, che promette di non smettere mai di stupire il cliente. A partire dal menù, che cambierà di mese in mese. L’idea è quella di rispettare la stagionalità dei prodotti, assecondando la natura. E come le pietanze, anche la carta dei vini e la scelta dei cocktail varieranno.

Ma ci sarà sempre un filo rosso nell’elaborazione dell’offerta gastronomica: si tratta di una cucina ‘in evoluzione’, che attinge dalla tradizione molisana (e non solo) per dargli un quid in più. “Vogliamo valorizzare non solo il prodotto ma anche le ricette della nostra regione”. Il potenziale difatti è enorme ma troppo spesso dimenticato. “La cucina del Molise ha tutto: ci sono piatti di pesce e di carne. E non mancano le ricette vegane: pensate a pizza e minestra”. Piatti poveri, in alcuni casi, ma che possono ancora esprimere tanto, specie se valorizzati dall’estro dello chef.

Qualche esempio? U’ funnateglie, la tipica ciabotta molisana, verrà proposto a Cucina Quattordici in una maniera inedita. L’uovo sarà cotto a bassa temperatura per un’ora, la cipolla non andrà in padella ma sarà nel piatto per dargli la giusta croccantezza. Stessi ingredienti, insomma, che con metodi di cottura diversi dai tradizionali daranno al piatto un gusto differente, molto più in linea con quello che il palato chiede oggi. Stesso discorso per la scapece. Un piatto che va scomparendo perché non si è più abituati a quel gusto. Enzo lo proporrà dunque in una versione più raffinata, al passo coi tempi. Poi non mancherà il pancotto, che però sarà con fagioli e vongole. Baccalà? In tutte le salse, dalle frittelle alla versione ‘arracanata’.

Ma sono solo alcune delle tante ricette che approderanno sul menù cangiante di Cucina Quattordici. Dove troveranno spazio anche i grandi classici della tradizione culinaria italiana, in molti casi ‘rispolverati’ con nuovi apporti. Come nel caso del vitello tonnato, cotto però in modo da avere una carne tanto morbida da sciogliersi in bocca. Ci sarà anche ‘sua maestà’ la carbonara, ma vi lascerà piacevolmente di stucco perché sarà di pesce (con tonno e ricciola) oppure ‘classica’ ma con una spuma di uovo che la renderà cremosissima.

Con qualche ricetta si spazierà un po’ di più, come nel caso del carpaccio di tonno con avocado, wasabi e spuma di ricotta, oppure con l’insalata di totani con crema di aglio nero. L’idea preminente è quella di giocare nel piatto, di divertirsi, di conoscere senza allontanarsi troppo dalla tradizione, quella che Claudia ed Enzo tanto hanno rimpianto all’estero.

Il menù a pranzo sarà ridotto, presentato nelle tipiche lavagnette, mentre a cena le scelta potranno ricadere su 6 antipasti tra caldi e freddi, due primi, due secondi e tre opzioni di dolce.

Il locale, completamente rinnovato dalla giovane interior designer Mena Spicciati (giovane di Vinchiaturo), è contraddistinto da un’eleganza decadente e da semplicità al tempo stesso. Un po’ come per la cucina, che sarà sì curata ma pura e tutt’altro che formale. Arredato col legno, molto luminoso e con la cucina a vista, Cucina Quattordici è, anche visivamente, un luogo dinamico in cui la convivialità sarà di casa.

Un posto dove i clienti potranno anche solo fermarsi per un aperitivo, stuzzicando i vari antipasti (tra cui non mancheranno le amate ostriche) e gustandosi un calice di vino. Per chi vorrà ci saranno anche alcune birre di qualità ‘importate’ dal Belgio, ideali anche per pasteggiare. Oltre ai tavolini, per un totale di 30 coperti, d’altronde ci sono anche due tavoli alti con sgabelli dove poter bere i cocktail del mese preparati, anche in questo caso ‘innovando’ i grandi classici, da Claudia.

Cucina Quattordici da sabato 2 febbraio ha iniziato la sua avventura. Sarà aperto dal martedì al sabato sia a pranzo che a cena e domenica solo dalle 12,30 alle 14,30. Provatelo, vi divertirete.