La tradizione dei nonni con l’innovazione del web, ecco Cantina Molisana. I migliori vini del territorio in un’unica piattaforma

Le tradizioni del passato di una terra in cui il vino viene fatto con amore e lo sguardo rivolto al futuro, tramite il web. ‘Cantina Molisana – Terra di tradizioni’ è una piattaforma digitale capace di essere allo stesso tempo negozio, social e narrazione. Merito di Riccardo Desiderio, un giovane di 27 anni che ha deciso di mettersi in gioco e di puntare sulla valorizzazione del territorio.

Perché ‘Cantina molisana’ non è solo un negozio on line di vendita vini che mette insieme 12 cantine del territorio per circa 70 etichette, ma molto altro. Basta dare un’occhiata al sito www.cantinamolisana.it per scoprire che il suo progetto vuole portare il cliente a scoprire il territorio, le sue tradizioni. “Non vendo solo vini, ma è come se vendessi un pezzo della nostra terra”.

A soli 27 anni Riccardo ha messo in piedi un progetto rigorosamente molisano. “L’idea è nata in un periodo poco carino della mia vita. Nell’autunno scorso dovevo candidarmi alle elezioni comunali ma sono stato fatto fuori all’ultimo. Per me è stata una sorta di batosta, ci tenevo parecchio e così ho deciso di mettermi in gioco. Ho capito che dovevo smetterla di dare troppo a chi non mi meritava e di dedicare più tempo a me stesso e a questa terra. Credo che il futuro sia di noi giovani, ed allora non restava che rimboccarsi le maniche”.

di 15 Galleria fotografica Cantina Molisana - Terra di tradizioni









Cresciuto a Montenero di Bisaccia, la sua attività ha sede a Mafalda, paese limitrofo e luogo in cui sorge la campagna di famiglia. “Sono molto legato alle tradizioni, alla terra. La passione per il vino nasce così. Ho aiutato diversi amici a piantare vigneti o lavorare ettari di vigna. So potare la vigna, so legare i filari. Mi piace stare sui campi”.

Ha deciso quindi di mettere su una piattaforma in cui dà spazio a diverse cantine e le unisce tra loro. Al momento ce ne sono 12 che vanno dalla costa all’Alto Molise, con un’abbondante possibilità di scelta offerta anche dalle promozioni esistenti sul sito. Rossi, rosati, bianchi, biologici, il ventaglio di scelta è ampio e variegato, con i box specifici che danno la possibilità di assaporare anche sei diversi vini a seconda della categoria, che siano Tintilia, Montepulciano, Falanghina o tanti altri.

Ma la sua piattaforma è anche altro: c’è il canale YouTube, il blog, le guide e le ricette tipiche molisane cui abbinare dei vini. “Sono partito con prodotti vitinicoli, ma appena avrò la possibilità, metterò in vetrina e in vendita anche alcuni prodotti tipici molisani come la ventricina, la pampanella, il caciocavallo, il tartufo. Ho già diversi contatti avviati per offrire ai clienti dei prodotti artigianali di qualità”.

Grazie anche alla sua formazione professionale che spazia fino al digital marketing, per realizzare tutto questo Riccardo ha saputo scegliere professionisti preparati e rigorosamente molisani. “Il sito l’ha realizzato un molisano, la grafica è molisana, il videomaker è molisano. La mia è una vera ditta individuale, ma dietro le quinte ci sono solo ragazzi molisani. La chiave della mia piattaforma è che ho deciso di metterci la faccia. Vado a fare delle interviste in video e le pubblico sul sito e sui canali social. Di recente ho fatto una chiacchierata con un olandese che vive a Montenero e abbiamo parlato di vini e molto altro. Sono andato da mia nonna a farmi raccontare come facevano il vino una volta”.

Da un lato il passato, dall’altro il presente proiettato nel futuro. “Sono innamorato follemente della terra. I miei nonni mi hanno trasmesso questo amore e io voglio rievocarlo tramite questo mezzo potentissimo che è il web. Lo faccio con contenuti esclusivi, di qualità. In questo modo possiamo valorizzare il nostro Molise”.

Riccardo Desiderio si dice convinto che “i vini molisani non hanno eguali per rapporto qualità-prezzo. A volte sono poco conosciuti e per questo scartati a priori. Il punto di forza è che ogni produttore riesce a fare un vino diverso perché da noi i viticoltori non pensano a commercializzare ma a dare un tocco unico al proprio vino. Da noi ogni Falanghina è diversa perché ogni viticoltore sta fisicamente sul campo. E quando bevi un vino molisano bevi l’amore che il viticoltore ci mette. Come si dice, nella botte piccola sta il vino buono”.

L’obiettivo è quindi quello di valorizzare la qualità e non la quantità. “L’utente ha bisogno di qualcosa di più autentico e Cantina Molisana offre un’esperienza da vivere. Voglio che il cliente entri in simbiosi col territorio. L’obiettivo non è solo vendere vino ma valorizzare il Molise, le aziende locali, i viticoltori, la tradizione”.

Qualità per Riccardo Desiderio vuol dire anche che “sono andato a conoscere personalmente ogni cantina, chi l’ha creata e chi la gestisce. Ho instaurato un rapporto diretto con loro. Se devo riportare sul web questa bellezza, devo avere un contatto diretto e così ho fatto”.

La piattaforma on line avrà presto anche una sua proiezione reale. “Seppure il commercio è solo on line, appena sarà possibile organizzerò eventi e degustazioni per valorizzare fisicamente anche l’unione di queste cantine”.

Per informazioni contattare il titolare Riccardo Desiderio al numero +39 349 3845559 oppure visitare il sito www.cantinamolisana.it