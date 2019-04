Una stanza bianca, pareti di sale, pavimento ricoperto di sale che scivola leggiadro sulla pelle purificandola, musica soffusa, comode sedute, televisore, giochi per bambini, cromoterapia, pace. Tutto questo si fonde all’interno de ‘La stanza del sale’, dove gli utenti sono sottoposti all’haloterapia, una pratica di benessere che sfrutta al massimo i poteri benefici di questo antico alleato della salute, conosciuta fin dall’età dei Romani e diffuso in tutta Europa come terapia alternativa. Un trattamento naturale che, già dalle prime sedute, può contribuire a migliorare la pelle, allontanare lo stress e ripulire le vie respiratorie di grandi e piccini.

La ‘Stanza del sale’ è una terapia sicura, naturale e non invasiva che da domenica 7 aprile alle 18.30 aprirà i battenti in Viale dei Pini numero 8 a Termoli. Una volta entrati, ci si mette a proprio agio, seduti o sdraiati, e si inizia a respirare. La sessione, della durata di 45 minuti, permette alle particelle di cloruro di sodio micronizzato, evaporate all’interno della stanza del sale attraverso il micronizzatore un macchinario che riduce a secco il sale farmaceutico in minuscole particelle, di penetrare all’interno dei polmoni, degli alveoli e dei bronchi per liberarli da inquinamento ed allergeni, migliorando le funzioni cardio respiratorie. Dopo ogni seduta si procede ad un riciclo completo di aria che permette di mantenere la stanza totalmente asettica.

I vantaggi dell’haloterapia sono molteplici:

Svolge un’azione antibatterica ed antinfiammatoria Assorbe il gonfiore delle mucose aiutando la respirazione Allevia i problemi respiratori come bronchiti, asma, allergie, rinite, tonsillite, sinusite Allenta il catarro liberando i bronchi Migliora il sistema immunitario rafforzando gli anticorpi ed aiutando a prevenire l’insorgere di raffreddori ed influenze Aiuta a dormire meglio, eliminando lo stress, prevenendo le apnee notturne ed aiutando a rilassarsi Migliora la carnagione, aiuta a ridurre le infiammazioni, riduce l’eczema, la psioriasi, l’acne ed aiuta a prevenire le infezioni dell’orecchio

Ampio il pacchetto di offerte disponibili, destinate anche ai disabili che potranno usufruire dei vantaggi de ‘La stanza del sale’ in completa autonomia: dalla seduta singola, ai pacchetti da 8 o 12 sedute da effettuare almeno due volte l’anno, soprattutto nei periodi settembre-ottobre quando il cambio di stagione mette a repentaglio il sistema immunitario e marzo-aprile con le allergie dovute alla primavera.

I bambini fino a 7 anni entrano gratuitamente in compagnia di un adulto pagante, i ragazzi dai 7 ai 15 anni e gli over 65 potranno usufruire di un prezzo vantaggioso. Sconti anche per l’acquisto di pacchetti da 8 o 12 sedute. Impossibile non approfittare della vasta offerta di oggettistica in sale rosa dell’Himalaya che si potrà acquistare nella sede di Viale dei Pini, 8.

Numerosi i trattamenti ed i corsi messi a disposizione da ‘La stanza del sale’: training autogeno con Alessio Bianconi, psicologo e psicoterapeuta che lavora al Centro di Salute Mentale di Termoli, yoga, acroyoga, yoga per i bambini con la dottoressa Gloria Giffoni, massaggi thailandesi e di coppia e riflessologia plantare.

‘La stanza del sale’ è aperta tutti i giorni, su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, sabato dalle 9 alle 13. Per esigenze particolari, e previo accordo telefonico, la ‘Stanza del sale’ è aperta anche il sabato pomeriggio e la domenica, per permettere a chi lavora durante la settimana di non farsi sfuggire l’occasione di sottoporsi a questa terapia naturale e non invasiva.

‘La stanza del sale’ si trova in Viale dei Pini, numero 8 a Termoli. Cosa aspetti? Prenota subito la tua sessione o regalane una a chi ami chiamando il 345-5358875 o il 349-0928108.

Prima di sottoporsi alla terapia è consigliabile chiedere consulto al proprio medico curante.