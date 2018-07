La rivoluzione dei capelli: apre il salone personalizzato di Antonio Lamolle

Si chiama Antonio Lamolle Hair Concept ed è il luogo dove si concretizza una filosofia innovativa per la bellezza dei capelli, e soprattutto per la loro salute. In via Vanoni civico 10, a Termoli, in un locale completamente rinnovato, elegante, caratterizzato da finiture importanti e ideato da un interior design, sta per aprire il salone di Antonio Lamolle. Il conto alla rovescia è iniziato: l’inaugurazione è prevista DOMENICA 5 AGOSTO 2018.

Per questo giovane parrucchiere, che malgrado l’età ha una straordinaria esperienza e un ricco curriculum fatto di percorsi accademici presso le migliori scuole, di una formazione incessante e di 10 anni di pratica e successi (tanti contest e premi, attuale finalista tra 800 partecipanti di UPF 18 L’Oreal professionnel) è un sogno che si realizza. “E’ il risultato di una passione che mi caratterizza da sempre, e mi piace definire questo spazio un laboratorio della creatività nel rispetto delle esigenze delle clienti”.

Artista del capello, con una esperienza significativa e una determinazione non scontata, Antonio ha scommesso sulle sue abilità e sul suo amore per questa professione, scegliendo in un periodo non facile di inseguire il sogno che finalmente si avvera, dopo mesi intensi di preparazione e lavoro.

Determinazione, passione e serietà sono il suo motto, l’ispirazione di un salone dove ogni dettaglio è curato, dove il cliente viene accolto nel migliore dei modi: zone di attesa confortevoli, area bakery, un giardino interno riservato, utile anche a trascorrere in maniera confortevole i tempi di posa, perché la permanenza dal parrucchiere deve essere soprattutto un’occasione per rilassarsi, sfuggire dalle ansie e dallo stress quotidiano affidandosi a mani esperte, sentirsi a proprio agio sapendo di poter contare su un artista dei capelli che rispetta lo stile soggettivo e ama la naturalezza.

Confort, prima di tutto. Le clienti possono contare sul relax, con poltrone massaggianti, isole benessere e servizi personalizzati: l’Hair Concept di Antonio Lamolle mette al centro la bellezza della donna e dei suoi capelli con una selezione di prodotti improntati al naturale, tutti dotati di certificazione veg, trattamenti a base anche di oli essenziali o erbe tintorie che prima ancora di colorare curano. “Perché – dice lui – la bellezza dipende anche dalla salute e dalla cura del capello”.

Personalizzazione è la parola d’ordine, perché ogni donna è diversa, unica. Vi aspettiamo in via Vanoni 10, una zona comoda, con parcheggi e servizi. Antonio Lamolle con la sua esperienza e il suo staff offre consulenze personalizzate, pronto a rendere unico e indimenticabile anche il giorno più importante della vostra vita.