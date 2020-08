La qualità di Cianciosi Srl direttamente a casa tua: shop online per privati e aziende, con consulenza e resi gratuiti

Una vetrina completa in cui poter acquistare tutto quello che il fornitissimo store propone, una idea per andare incontro alla clientela che conosce la garanzia e l’affidabilità dei prodotti Cianciosi, ma anche per allargare il target in territori più lontani da Termoli.

“La nostra iniziativa – spiega il titolare Dante Cianciosi – vuole essere soprattutto una opportunità per andare incontro alle nuove esigenze che si sono imposte nel commercio con il Covid 19. L’e-commerce – aggiunge – ha fatto registrare numeri importanti che non si possono ignorare, aprendo la strada a una sempre maggiore diffusione dello shop direttamente da casa. Abbiamo deciso di dare un servizio aggiuntivo in linea con un particolare momento storico, senza rinunciare a quelle che sono le nostre caratteristiche”.

Tra queste spicca sicuramente la consulenza, uno dei servizi storici di Cianciosi, che affianca il cliente in ogni passo e che può avvenire tramite telefono o mail oppure, quando è necessario, direttamente a casa oppure in cantiere. In questo modo si garantisce la sicurezza nell’acquisto dei prodotti e il loro corretto utilizzo.

Spedizione e consegna direttamente a casa, reso gratuito entro 15 giorni e offerte last minute nei settori merceologici più diversi. Dalle pitture alle finiture, dalla ferramenta alla utensileria all’arredo bagno. Poi tantissimi articoli per la protezione individuale, guanti, mascherine di varia tipologia, prodotti per igienizzazione e sanificazione di ambienti, un ampio ventaglio di proposte e soluzioni per l’infortunistica e il giardinaggio. Il meccanismo di acquisto è semplicissimo e i costi di spedizione contenuti al massimo.

Già prima della pandemia da coronavirus l’e-commerce in Italia è aumentato del 30%, numeri che si sono ulteriormente espansi durante il lockdown, quando il fatturato delle vendite on-line ha registrato delle impennate del 80% rispetto ai periodi precedenti. Sono cambiate in parte le abitudini dei clienti, ma acquistare sulle grandi piattaforme non è sempre la scelta migliore soprattutto per chi cerca una qualità consolidata e acquisti senza sorprese. Lo store on-line di Cianciosi srl garantisce tutto questo attraverso una ampia sezione di categorie dedicate a privati e aziende.