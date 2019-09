Mettete una serata tra amici, con un tramonto mozzafiato sul mare, su una delle piazze a terrazzo più importanti di Campomarino, all’interno di un locale ottocentesco con affreschi originali fatti a mano e con una facciata di stile inglese in rovere. Davanti a voi un piatto fumante di arrosticini, prodotti in giornata e cotti al momento, che stuzzicano i vostri sensi risvegliando sapori originali che richiamano alla tradizione. Ne prendete uno, lo addentate e lui si scioglie in bocca, rilasciando un gusto incredibile di carne di prima scelta, che vi ricordano un piccolo angolo di Abruzzo: tutto questo è ‘La Pecora Brilla’ il primo takeaway in Italia – 100% specialità di pecora – ad offrire arrosticini abruzzesi, ma in Molise.

La scelta degli ingredienti, così come la cottura effettuata con una griglia elettrica ideata appositamente dal costruttore che permette di mantenere la temperatura dell’arrosticino anche quando è per asporto, è oculata. ‘La Pecora Brilla’ offre tutte materie prime fresche, a partire proprio dagli arrosticini che arrivano direttamente da San Giovanni Teatino.

«Usiamo solo prodotti freschi – spiega il titolare Giuseppe Castelli – Dal pane per le bruschette fino all’olio molisano doc dell’azienda Evangelista di Campomarino. Il nostro obiettivo è offrire sempre la massima qualità al prezzo più competitivo possibile». Il segreto di un ottimo arrosticino è la selezione delle carni e il giusto bilanciamento di peso, che si aggira sui 28/30 grammi cadauno per quello classico e sui 40 grammi per quello di fegato. Cos’è un arrosticino se non un piccolo pezzo di paradiso infilzato in uno spiedino che garantisce il 100% di gusto dopo una cottura di 9 minuti?

‘La Pecora Brilla’ si impegna ad offrire un servizio di ristorazione dall’anima sostenibile: gli arredi del locale sono realizzati in legno, le posate, i bicchieri, e i vassoi sono esclusivamente in materiale compostabile, come pure i ‘bag’ per il takeaway che rispettano la natura, con grande attenzione alla meticolosa raccolta differenziata grazie alla presenza di piccoli bidoni appositi. Il locale, dove nessun particolare è tralasciato, offre l’opportunità di pulire le mani tramite l’erogazione di sapone disinfettante, così da permettere ai suoi clienti di gustare il vero arrosticino abruzzese in totale sicurezza.

La cucina ed i prodotti sono ‘a vista’, così da poter seguire tutte le fasi di preparazione. Le bibite sono tutte contenute in bottiglie di vetro o lattine, non plastica, con un’ampia scelta di birre artigianali e vini, da conservare volendo in una custodia isotermica, la Freshcover, appositamente messa a disposizione per mantenere la freschezza della bevanda durante il consumo.

La caratteristica principale del locale è sia nell’eccezionale pulizia degli ambienti dove tutte le attrezzature in loco, compreso il banco vetrina, sono completamente smontabili in modo da poter sanificare ogni millimetro del locale e sia nel menù, che offre una selezione di arrosticini di carne di pecora o di fegato da accompagnare a delle croccanti bruschette con olio o con pomodori: tutto di primissima qualità.

La parola d’ordine di questo innovativo takeaway è: semplicità ed eccezionale pulizia! Poche cose nel menu ma tutto di eccellente qualità! Anche gli ingredienti, ad eccezione degli arrosticini, sono 100% molisani: il pane fresco viene consegnato ogni giorno, i pomodori e l’olio arrivano da produttori locali, il tutto a prezzi molto competitivi.

Novità: In autunno, ‘La pecora brilla’ aggiungerà un’eccezionale nuovo piatto al proprio menu, sempre 100% specialità ovina: il tagliere composto da salumi e formaggi di alta qualità di derivazione 100% pecora.

Gli arrosticini si possono gustare caldi direttamente nel locale climatizzato che rappresenta uno spaccato di storia ottocentesca, con soffitto a volta, abilmente affrescato a mano, con musica in filodiffusione in sottofondo, oppure potete ordinarli e portarli a casa dove li gusterete ancora caldi grazie ai contenitori compostabili in grado di mantenere il calore e, di conseguenza, lasciando inalterati il gusto e fragranza .

‘La Pecora Brilla’ è aperto tutti i giorni dalle 19 alle 23.30 in via Favorita 2 a Campomarino. Per ordinazioni contattare il numero 333/3348979. Seguite tutte le novità sulla pagina facebook La Pecora Brilla – Arrosticini