La pandemia rafforza l’investimento in oro. Ecco Goldwerk Partner Molise, una nuova opportunità

Ha rafforzato la sua dignità di metallo nobile mentre gli altri investimenti mostravano il fianco alle insidie di una tremenda crisi economica: così l’oro ha rinnovato orgogliosamente il suo status di investimento efficace e sicuro. Avanti, di slancio, oltre l’ostacolo.

Le turbolenze sociali e sanitarie del 2020 hanno sconvolto l’economica mondiale, infranto certezze che sembravano granitiche, spiazzato grandi investitori e piccoli risparmiatori, ma l’oro ha tenuto straordinariamente botta e non tanto stavolta per la sua proverbiale capacità di resistere in tempi di inflazione elevata.

Una notizia, quella della solidità dell’oro in periodi di crisi planetaria, che non era inattesa, ma che conforta gli investitori e che fa il paio con un’altra importante novità che segnaliamo invece alle nostre specifiche latitudini. Il 2020 è infatti anche l’anno in cui la nostra regione ha accolto il primo ufficio locale del primo banco italiano di metalli preziosi che opera sul territorio: da Goldwerk a Goldwerk Partner Molise, da Bolzano a Campobasso.

“Sì – spiega il responsabile Michele Tudino – siamo pronti ad accogliere tutti i molisani che hanno percepito le potenzialità del risparmio in oro fisico da investimento, soprattutto in tempi mutevoli e difficili come quelli attuali”.

Goldwerk è l’unico Banco metalli iscritto alla Banca d’Italia, provvisto di tutte le licenze compresa quella per la vendita diretta. Non tutti gli investitori conoscono questa realtà finanziaria ormai rodata, che irrompe in Molise attraverso Goldwerk Partner, con ufficio in via Pascoli a Campobasso.

“Ci rivolgiamo a tutti, compresi i piccoli e medi risparmiatori, proponendo piani di acquisto differenti ma accomunati da una stessa finalità: disporre di solido oro per la propria sicurezza. La stipula del piano persegue l’obiettivo da raggiungere e l’eventuale vendita dell’oro investivo”.

Un nuovo punto cardinale nell’universo delle opportunità di impiego produttivo di valori, dunque, appannaggio di chi, per tutelare i propri valori, apre a una visione dell’investimento, più organica, che prescinde dall’impiego del denaro in beni personali quali immobili e prodotti bancari.

“La professionalità che abbiamo acquisito e la trasparenza nella gestione, tipica di questo investimento e del nostro interesse per la concreta riuscita dello stesso – spiega Tudino – sono i cardini della struttura di Goldwerk Partner Molise, fatta di clienti ben indirizzati al compimento di una lineare e semplice operazione”.

L’oro può essere comprato in una soluzione unica, oppure sotto forma di risparmio attraverso un piano di accumulo. Con un acquisto mensile minimo di 25 euro si può comprare oro fisico e, su richiesta, depositarlo nel caveau di sicurezza presso gli Istituti di Credito cui fa riferimento Goldwerk.

Perché fare un piano di acquisto in oro e a chi si adatta meglio questo investimento? “Beh – interviene Tudino – innanzitutto ci si assicura la liquidità attraverso la compravendita individuale; poi è un ottimo punto di partenza e di arrivo per il futuro dei bambini, nonché un utile strumento per educare all’investimento; è inoltre una garanzia di sicurezza per gli anziani.

Ma ci sono altri buoni motivi per investire in oro fisico. Per esempio la ‘classica’ sicurezza per il futuro (così come l’indipendenza economica nella vecchiaia); o perché è ideale per chi non dispone di una grossa somma da investire nell’immediato; ed è una importante eventuale indennità per le aziende che depositano liquidazioni in oro per i collaboratori.

Non vanno sottaciuti tre ulteriori vantaggi che l’acquisto in oro offre rispetto ad altri servizi finanziari: primo fra tutti quello dell’indipendenza dagli istituti bancari, cui sono collegati la limpidezza dell’operazione e quella dei costi; in secondo luogo, consente l’amministrazione personale online del proprio conto e l’accessibilità immediata alla riserva aurea personale.

“Quando si parla di acquisto di oro, non entriamo mai in tecnicismi esasperati, perché in questo caso non esistono formule complesse da dover seguire. E’ un’operazione semplice, diretta e trasparente. Oltre ai già citati piani di accumulo programmati nel tempo, c’è anche una seconda ipotesi di acquisto che prevede la trasformazione (in un’unica soluzione) della ‘carta Euro’ in oro, così da assicurare il proprio potere d’acquisto, proteggendosi dall’inflazione e puntando sul bene rifugio per antonomasia.

“Quello dell’oro puro è insomma un mercato in espansione, nel quale ci poniamo come interlocutore di fiducia in grado di garantire le richieste e le esigenze degli investitori privati che si rivolgono a noi direttamente e tramite la nostra rete di Consulenti. I nostri Promotori (PMP) sono pronti ad offrire una consulenza completa”.

Tutelare i propri valori attraverso un investimento che ha un peso specifico fisico e intrinseco, che è quello dell’oro, non è certo una novità, ma è un’opportunità che sfugge a molti, soprattutto perché l’attenzione mediatica cade spesso su altri strumenti finanziari.

Eppure l’oro viaggia sempre forte. E lo farà secondo gli esperti anche nel 2021. Con l’avvento di Joe Biden alla Casa Bianca e una politica estera e commerciale di tipo ‘tradizionale’ l’investimento in oro potrebbe beneficiare di una nuova corsa al rialzo. La pandemia inoltre dovrebbe orientare le banche centrali, in particolar modo la Federal Reserve, verso una politica fortemente accomodante che, come attestano gli esperti, ha sempre effetti positivi sull’oro, che trae vantaggio dai tassi di interesse a zero e dai modesti rendimenti offerti dai titoli di stato. Oro quindi sinonimo di intramontabile ‘safe assets’.

Senza scomodare i grandi economisti di oggi o le popolazioni preistoriche, che già ne apprezzavano il valore, forse basta ricordare che questo metallo straordinario è un bene concreto e tangibile, invariabile e durevole. Può essere depositato in una banca oppure a casa; è sicuro dall’inflazione ed è esente da Iva. L’oro continua a essere un porto sicuro dell’investimento. Oggi anche il Molise ha il suo canale preferenziale per esprimerne il potenziale. Goldwerk Partner Molise c’è e rappresenta una nuova opportunità.

