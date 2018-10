Ottobre, mese rosa. Una occasione per sperimentare stili di vita efficaci per la salute: stop al fumo, ai cibi nocivi, riposo adeguato, meno stress, e la scelta di una attività fisica ideale. Quale? Il Pilates. Una ginnastica per tutti, che fa bene al corpo e allo spirito. Il pilates è un metodo di allenamento lanciato nel 1923 negli Stati Uniti dal tedesco Joseph Pilates, che soffriva di diversi problemi di salute e lo ha sperimentato su se stesso, perfetto per rinforzare la muscolatura, migliorare la flessibilità e l’elasticità, ritrovare un equilibrio tra corpo e mente e alleviare il dolore causato da posture sbagliate e mal di schiena.

In occasione del mese rosa della prevenzione e della salute femminile, Studio Corpore Pilates, primo studio di Pilates del Molise aperto nel 2012 da Cida Coutinho, offre lezioni gratuite riservate alle donne di ogni età che vogliono sperimentare gli straordinari benefici del pilates.

“Se la tua colonna vertebrale è inflessibile e rigida a 30 anni, sei vecchio. Se è completamente flessibile a 60 anni, sei giovane”, diceva joseph Pilates.

“Avere cura della colonna vertebrale è di fondamentale importanza per mantenerla mobile, flessibile e libera dai dolori – chiarisce l’istruttrice professionale Cida Coutinho – Per via di una postura scorretta praticamente il 95% della popolazione soffre di mal di schiena”. Il pilates può aiutare per vari problemi legati al mal di schiena. Validissimo in caso di discopatia o traumi, in presenza di tensioni muscolari anomale e di squilibri posturali.

Su prenotazione è possibile scegliere orari e giornate per testare una ginnastica completa e ricca di benefici.

Investire nella salute della colonna vertebrale serve a migliorare la qualità di vita. La scelta del posto giusto e di un professionale qualificato contribuiscono a trasformare i buoni propositi in risultati concreti, a patto di praticare con frequenza e disciplina. “Pazienza e perseveranza sono qualità essenziali per il successo e la realizzazione finale per ogni cosa per cui valga la pena sforzarsi” è uno dei motti celebri di Pilates.

“Quindi è importante non avere fretta di ottenere risultati immediati, ci vuole un po’ di costanza ma il risultato è straordinario” aggiunge Cida Coutinho, la cui formazione e professionalità sono una garanzia. Laureata in Danza all’Università Federale di Bahia- Brasile, ha iniziato con il pilates nel 2001 a Salvador di Bahia studiando con insegnanti di fama internazionale nel mondo pilates, ha studiato con la Polestar in Brasile, nel 2006 con la Polestar a Roma ha ricevuto gli attestati per la formazione in Studio lavoro con le macchine. È in costante aggiornamento, partecipando sempre a corsi di formazione, workshops, seminari e convention di pilates. Una vita dedicata alla professione, con amore per un metodo prima che il pilates diventasse moda, “perché per me non è questione di moda ma di benessere globale: il pilates è movimento e ogni giorno questo metodo mi porta una nuova esperienza con me stessa”.

Da Studio Corpore Pilates in via Asia a Termoli attivi corsi di pilates per varie esigenze:

– Corsi matwork ( corpo libero ) con l’utilizzo di piccoli attrezzi ((dal magic circle alle bande elastiche, dal pallone al roller ai pesetti e alle cavigliere)

– Corso studio per un massimo di09 5 persone con le attrezzature più grandi, le macchine approntate da Joseph Pilates: reforme, chair, spring wall, spine corrector, attrezzi per la “forma globale” che garantiscono allenamento su misura a seconda delle necessità individuali.

– Corso individuale o semi individuale indicato per chi ha esigenze particolari o per problemi di patologie della colonna, che desidera raggiungere obiettivi mirati

– Postural pilates, applicazione dei principi del metodo pilates con i esercizi specifici che rafforzano la muscolatura della colonna vertebrale e migliorano la postura

– Corsi post parto e pre parto per le donne in stato di gravidanza dopo la 13 settimana (è richiesto il consenso del medico ginecologo)

– Corsi per sportivi a tutti i livelli (dal principiante all’avanzato funzionale al fitness)

– Corso per la terza età, consigliato per le persone che vogliono ritrovare l’elasticità del corpo e la giovinezza della mente prevenire sintomatologie dolorose dovute a posizioni scorrette e a problemi articolari

– Kids Pilates: corsi per bambini dai 4 anni in su. La colonna vertebrale può essere compromessa fin dalla giovanissima età per le cattive abitudini di vita e il peso giornaliero di zaini carichi di libri.

Il pilates garantisce migliora la respirazione e favorisce la concentrazione. Ideale contro lo stress e per favorire la concentrazione anche dei più piccoli impegnati fra scuola e compiti a casa.

