Installare infissi e pergole è davvero conveniente: presso Idea Arredo, in via del Pero 2-4 a Termoli, è possibile pagare direttamente solo il 50% dell’importo, attraverso lo sconto diretto in fattura.

Si tratta di una possibilità che non tutte le aziende garantiscono ai clienti.

Idea Arredo pratica lo sconto direttamente in fattura da tempo. Come spiegano i titolari Antonio e Giuseppe Corroppoli: “Stiamo continuando su questa linea affinché chiunque (privati, aziende, attività commerciali) possa usufruire delle preziose possibilità di risparmio concesse dai bonus statali”.

Un’ opportunità unica per cambiare le finestre, oppure per rimettere a posto terrazze, balconi e giardini, rivoluzionando lo spazio all’aperto.

Tante le soluzioni proposte, improntate al design e al risparmio energetico: finestre disponibili in un’ampia gamma di colori e finiture, che spaziano dal pvc, al legno, all’alluminio; pergole bioclimatiche in alluminio, personalizzabili in ogni dettaglio, che offrono un benessere costante sia nei mesi freddi che nei mesi caldi.

Design, risparmio e comfort possibile anche grazie all’Ecobonus.

Tutto questo nello showroom di via del Pero, uno spazio elegante di oltre 300 metri quadri, dove prendere visione di prodotti di qualità, delle migliori marche come:

porte

porte blindate

portoni per garage

vetrate panoramiche

scale

tende da sole

tende antivento

tende per interni in un vasto campionario di tessuti,

tutto realizzabile su misura per soddisfare le esigenze del cliente.

Affidatevi a un’azienda che ha fatto della serietà, della qualità e della innovazione il suo marchio di fabbrica, e che saprà assistervi in ogni scelta grazie alla esperienza di Antonio Corroppoli e alla disponibilità e competenza di Giuseppe. Idea Arredo significa tradizione e innovazione in un inedito concetto di comfort e convenienza, con listini concorrenziali e preziose possibilità di risparmio aggiuntive.

Idea Arredo snc

Via del Pero, 2-4 (traversa di viale dei pini)

86039 Termoli (CB)

info@ideaarredo.com

Tel /Fax + 39 0875 85552

Mobile +39 347 2413951 Mobile +39 346 0688316