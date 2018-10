Il Tigre di via Montecarlo entra nella famiglia Gemmir

Il Tigre di via Montecarlo a Termoli entra a far parte della famiglia Gemmir. Da domani, giovedì 18 ottobre, il supermercato sarà inserito infatti nella gestione della famiglia Pasquarelli che ha in città otto altri punti vendita della stessa catena e il Discount di via Adriatica, nel centro cittadino. Proprio in occasione dell’apertura con la nuova gestione, ci saranno numerose offerte all’interno del negozio e l’apertura con orario continuato dalle 8 alle 20 da giovedì 18 a sabato 20 ottobre. Per scoprire il volantino clicca qui.

Nei mille metri quadri dell’attività al civico 60 non mancheranno i reparti freschi e poi il banco taglio, il banco pane e la macelleria dove i clienti potranno trovare ogni giorno prodotti freschi e a prezzi convenienti arricchiti dalla professionalità dei dipendenti.

Sempre per l’apertura poi non mancheranno regali, promozioni, gadget, palloncini e buffet per accogliere i clienti che visiteranno l’attività. Dal lunedì al sabato il negozio sarà aperto dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20.