“Motocicletta 10 HP, tutta cromata. È tua se dici sì. Mi costa una vita, per niente la darei”. Dite la verità: quanti di voi, ascoltando l’inno alla libertà di Lucio Battisti, non hanno desiderato avere una moto con cui sentire la brezza tra i capelli, scoprire paesaggi mozzafiato e raggiungere luoghi, sconosciuti ai più, perché difficili da raggiungere con le auto?

Con CMT Motor, da oggi, il sogno delle due ruote è realtà: da CMT Motor acquisti la tua moto direttamente da un privato, in tutta sicurezza e senza pensieri, grazie alla garanzia che solo il franchising che ha rivoluzionato il commercio di moto può assicurarti. Dov’è la novità? Che puoi pagare in semplici e comode rate, così non dovrai rinunciare a nulla ed avrai la garanzia che il mezzo ti raggiungerà, ovunque tu sia.

CMT Motor nasce in Svizzera nel 2004 e, dopo aver acquisito una consistente fetta di mercato, ha deciso di espandersi in Italia dove, nel 2008, ha aperto il primo centro di compravendita di scooter e moto. Da allora l’azienda, leader del settore, ne ha fatta di strada: oltre 60 centri sparsi in tutta Italia, migliaia di moto usate, nuove ed anche elettriche in pronta consegna e tutta l’esperienza e la professionalità che contraddistingue il marchio. Da pochissimo ha deciso di aprire il primo, ed unico negozio in Molise che, grazie al locale di via Martiri della Resistenza 96 a Termoli, fornisce a tutti la possibilità di realizzare il sogno di avere una moto.

E, se non sei sicuro che la moto faccia per te, potrai noleggiarla: ad un piccolo costo mensile, potrai godere di tutti i vantaggi e la potenza dei cavalli delle due ruote, senza preoccupazioni. Nessun costo di assicurazione, nessun bollo da pagare, solo tu, la strada e la tua prossima avventura. Con CMT Motor hai a disposizione oltre 400 modelli di moto e scooter per il noleggio a lungo termine. Da CMT Motor trovi anche un’ampia gamma di accessori per le moto: caschi di protezione omologati, bauletti, guanti. Tutto a prezzi convenienti. Avrai solo l’imbarazzo della scelta.

E se vuoi vendere la tua moto? Nulla di più facile. Ti basterà rivolgerti al centro CMT Motor di via Martiri della Resistenza 96 a Termoli: il team la prenderà in carico e se ne occuperà fin nei minimi dettagli, tenendola al sicuro nel proprio locale, con assicurazione furto ed incendio compresa.

Pulizia, lucidatura, preparazione etichetto con prezzo intero e rateizzato, book fotografico in grado di mostrare tutte le caratteristiche della moto e poi via, subito online sul portale cmtmotor.com ed in altri 30 portali del settore, che offriranno una vetrina senza paragoni al tuo mezzo a due ruote.

CMT Motor è sinonimo di garanzia: venderà la moto per te, gestendo anche la parte burocratica, inserendola nella rete di vendita e con garanzia 100%. La tua moto sarà venduta in sicurezza e tu non dovrai pensare a nulla se non a recarti nel centro CMT Motor per ritirare i soldi della vendita.

Cosa aspetti? Metti anche tu le ‘ali sotto ai piedi’ e regalati una splendida moto. Visita il centro di via Martiri della Resistenza 96 a Termoli, nei pressi dell’ex caserma dei Carabinieri, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 ed il sabato dalle 9 alle 13.