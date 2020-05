Il Covid non ferma le vendite. Ecco InstantShop, 99 euro al mese per creare e gestire un negozio online

L’e-commerce in Italia è cresciuto del 30% durante il 2019. In tempi di pandemia diventa la chiave di volta per la sopravvivenza del commercio e della economia del territorio, e per creare nuove preziose opportunità. Prima che le grandi catene del commercio online conquistino il monopolio assoluto del settore, i commercianti locali sono chiamati a organizzarsi per garantire la sopravvivenza delle loro attività e il loro rilancio in un contesto drasticamente diverso da prima.

Lo dimostra un dato: le aziende che si erano già organizzate con l’e-commerce prima del Covid hanno visto crescere a dismisura il fatturato delle vendite via web, con impennate dell’80% rispetto ai periodo precedenti.

Il Molise non può restare indietro, ora più che mai. Una proposta concreta, fattibile e sicura arriva proprio da un’azienda molisana. InstantShop è un gestionale perfettamente adeguato alle nuove esigenze dei commercianti. Tre parole d’ordine: conveniente, sicuro, veloce.

Chiunque voglia spostarsi sul web oppure affiancare il negozio fisico con l’e-commerce ha a disposizione un sistema completo a soli 99 euro al mese, tutto compreso. Nell’arco di 48 ore è possibile far partire on-line il proprio negozio, con una prestazione elevatissima e alti criteri di efficienza. Garantisce Blu Srl, che non è una società anonima con sede in qualche città lontana e con la quale è complicato interfacciarsi, bensì un’azienda locale, con sede a San Martino in Pensilis.

La Blu Srl di Giuseppe Colucci è un’azienda giovane, dinamica, che ha concentrato le proprie risorse nella realizzazione di software per imprese con una forte finalità innovativa grazie ad applicazioni sviluppate via web integrati al gestionale che danno la possibilità di operare in mobilità.

Tutti i prodotti sono sviluppati internamente ed hanno una componente fortemente commerciale che aiuta l’utente non solo a gestire la propria azienda ma ad essere protagonista nel proprio territorio.

InstantShop è la soluzione al commercio in tempi di pandemia, distanziamento sociale, misure restrittive, obblighi di sanificazione. Dispone di un server e di un data-base interamente dedicati, che garantiscono tempi veloci per realizzare il negozio online, di un team di professionisti consulenti e di soluzioni personalizzate.

Dimenticatevi il format standard identico sia per il ferramenta che per la boutique, lasciate perdere le improvvisazioni che i portali mettono a disposizione per fare business puntando sulla quantità e tralasciando la qualità, la particolarità, l’unicità dei negozi locali che sono il vero Fattore X per conquistare e fidelizzare i clienti. InstantShop offre prodotti personalizzati, pensati sul business model dell’azienda, valorizza i caratteri distintivi rispetto alla concorrenza. Inoltre organizza campagne di vendita online mirate grazie a designer, video maker e copywriter tutti con esperienza in ambito web.

Creare e gestire un negozio online che si affianchi a quello fisico non è facile e chi non è de mestiere rischia di incappare in errori. E’ sufficiente, per capirlo, una considerazione: il consumatore ormai è esperto di acquisti on-line, e si aspetta che il sito nel quale acquista sia performante, razionale, semplice da usare e graficamente valido. Nell’e-commerce, chiarisce Giuseppe Colucci, valgono le stesse regole del negozio fisico: chi entrerebbe in un negozio brutto e malandato? Con un prezzo davvero concorrenziale che comprende tutti i servizi, dalla A alla Z, InstantShop è il miglior antivirus disponibile. Sempre in aggiornamento, e a breve anche la nuova versione più mobile-friendly. La soluzione, alla portata di tutti.

INFO:

info@blusrl.com – commerciale@blusrl.com – assistenza@blusrl.com

Telefono +39 0875 603218