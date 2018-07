Giochi in Vespa, da Motomania il pomeriggio è sulle due ruote

Un intero pomeriggio dedicato alla mitica e storica Vespa, da quella più antica ai modelli più moderni, per ritrovarsi e anche giocare. L’evento di domani, sabato 28 luglio a partire dalle 16 organizzato da Motomania in viale dei Pini 40 richiamerà grandi e piccoli. Ci saranno giochi, intrattenimento e tanto divertimento per alcune ore in compagnia anche grazie alla collaborazione del Vespa Club Thermolarum. Si potrà arrivare – ovviamente – in sella alle due ruote e ammirarle nell’ampio piazzale davanti all’attività. E poi divertirsi insieme attraverso attività e un momento di incontro aperto a chi è appassionato e anche a chi è interessato alle due ruote. L’invito quindi è a partecipare.