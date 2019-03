Gestione impianti e allarme a portata di smartphone con MDL Impianti. E con la domotica crei lo scenario giusto per ogni occasione

Immaginate di poter accendere i riscaldamenti giusto venti minuti prima di rientrare a casa, così da trovare la temperatura ideale preimpostata o cambiarla a piacimento. Oppure di poter accendere la lavatrice già preparata, comodamente dall’ufficio. Fantasia? No, è realtà, grazie ai progressi della domotica, la scienza che rende la nostra casa più intelligente e nella quale la MDL IMPIANTI è all’avanguardia.

La MDL IMPIANTI infatti è specializzata nell’installazione di sistemi di gestione e controllo di tutto quanto che c’è di elettrico negli ambienti interni, dalle abitazioni agli uffici, fino ai capannoni industriali. Troppo difficile? Al contrario, perchè il cliente può gestire comodamente tutto tramite smartphone, un oggetto ormai d’uso comune per chiunque.

Con una semplice Applicazione infatti, si possono comandare le luci di casa, gestire l’accensione o lo spegnimento, programmare l’abbassamento o l’alzamento delle tapparelle. E ancora, tramite il cellulare si può decidere quando e se avviare il forno o abbassare una tapparella, accendere il riscaldamento o tutte le luci. Addirittura si può arrivare ad aprire o chiudere la propria porta di casa, quando gestita elettricamente, dal divano o dal proprio letto. Una comodità assoluta e inedita fornita dagli impianti curati dalla MDL Impianti.

E in tema di sicurezza come non pensare al proprio allarme, anche questo gestito semplicemente sfiorando lo schermo del proprio cellulare. Lontani migliaia di chilometri dalla propria azienda o dalla propria abitazione, si può gestire e controllare in tempo reale la sicurezza dei propri immobili.

Ma oltre alla comodità e alla sicurezza va messo in risalto anche il risparmio che questi sistemi comportano per il cliente. La domotica è un investimento, perchè con essa si possono evitare sprechi, come quello del riscaldamento che resta acceso anche in caso di nostra assenza, oppure semplicemente spegnendo gli elettrodomestici che consumano corrente elettrica quando il loro utilizzo non è necessario. Un vantaggio enorme con ricadute importanti anche per quanto riguarda l’aspetto ambientale.

E se tutto questo non fosse già abbastanza, si può pensare anche all’aspetto più scenografico o se vogliamo romantico della domotica.

Questi sistemi installati dalla MDL IMPIANTI consentono infatti la creazione di scenari diversi a seconda delle preferenze. Impostando col proprio smartphone o addirittura con comando vocale, le luci di casa possono spegnersi o accendersi secondo i gusti del padrone di casa. In sostanza si potranno ottenere in un attimo luci soffuse per una cena di coppia o illuminazione massima per una festa fra amici.

Insomma una casa, o volendo un ufficio, più intelligente, più comodo, più sicuro e persino più bello. Quello della domotica è solo il più innovativo dei servizi offerti dalla MDL Impianti, specializzata anche nell’installazione e manutenzione di impianti elettrici in generale, automazione, videocitofoni, videosorveglianza, piccole riparazioni alle ristrutturazioni di nuove costruzioni.

Per maggiori informazioni si può visitare la pagina Facebook www.facebook.com/mdlimpianti o telefonare al 3406276431.