Si scrive Gelalto si legge naturale: la nuova gelateria di via Adriatica numero 2 a Termoli (traversa al centro di Corso Nazionale) utilizza solo ingredienti 100% naturali per un gusto unico che avvolgerà ogni singola papilla gustativa, lasciandovi a bocca aperta. Niente semilavorati, solo latte fresco, panna, frutta fresca ed ingredienti genuini.

Michele Cappella, titolare della gelateria Gelalto è un termolese DOC che ha deciso di investire sulla sua regione ed ha fuso la sua filosofia di vita naturale con l’arte del gelato: seleziona solo i migliori ingredienti come le nocciole IGP del Piemonte, i pistacchi DOP di Bronte e la ricotta del Molise e li lavora nel suo laboratorio per creare il vero gelato naturale. “La mia idea – spiega – È di usare materie fresche di qualità del Molise per valorizzarle”.

di 10 Galleria fotografica Gelalto, gelateria naturale









La differenza, da Gelalto, la senti subito: un gelato gustoso, genuino, naturale, con colori che richiamano gli ingredienti e dove le dosi sono perfettamente equilibrate per esaltare ogni singolo sapore. Gelalto è una piacevole scoperta in grado di stimolare tutti i sensi. Il primo ad essere stuzzicato è l’olfatto con le note delicate del cioccolato o quelle più decise del caffè che catturano l’anima dell’ingrediente e la rilasciano nell’aria.

Da Gelalto ampio spazio agli amanti del vero cioccolato, della frutta e del caffè. E per chi è intollerante al lattosio? Niente paura perché da Gelalto troverete gusti dedicati. Grande attenzione anche ai vegani ed ai celiaci, con gusti appositamente ideati come lo strafondente, i gusti alla frutta ed altri di nuova sperimentazione.

Nella gelateria di Michele vige l’attenzione al dettaglio: dai colori neutri e caldi del bianco e dell’argento fino all’espositore. Da Gelalto il gelato non è esposto ad aria, luce o insetti, i maggiori nemici della conservazione, ma ben custodito in appositi pozzetti che preservano la qualità e la temperatura del vero gelato naturale.

Gli assortimenti dei gusti non sono statici, perché a Michele piace sperimentare e selezionare i migliori ingredienti da fondere assieme per creare qualcosa di unico: le prossime creazioni avranno come protagoniste la ricotta, la frutta secca con l’utilizzo delle arachidi ed un gelato per Pasqua ispirato alla pastiera napoletana.

Ma non è tutto: da Gelalto troverete anche estratti di frutta, frappè e granite, per accontentare tutti i palati, anche i più sopraffini. Lasciatevi avvolgere dalla piacevolezza del cioccolato, dalla croccantezza della nocciola del Piemonte e dei pistacchi di bronte, dalla dolcezza di pane, burro e marmellata o dalla mela cotta, dall’accattivante nota di caffè o dal sapore unico ed inconfondibile del fondente. Sedici gusti, riccamente farciti, perfetto equilibrio tra dolcezza, morbidezza ed aroma.

Cosa aspettate? Correte da Gelalto, il paradiso del gelato 100% naturale che vi conquisterà al primo morso. E per i più golosi c’è anche la vera brioche siciliana, rigorosamente con il tuppo, da riempire con i vostri gusti preferiti.