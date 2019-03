C’è un solo posto in cui andare se si sogna il relax e si ha voglia di visitare il Molise concedendosi una vacanza ‘da mille e una notte’: la Fonte del Benessere Resort – Centro Messeguè. Siamo a Castelpetroso, in provincia di Isernia. Un’area strategica della nostra regione, prossima sia alle principali strade di collegamento verso Lazio e Campania sia verso mete turistiche come Agnone, Isernia, Pietrabbondante, Campitello Matese, Sepino.

Più semplicemente se si ha voglia di staccare la spina dai ritmi frenetici e dallo stress quotidiano, la Fonte del Benessere Resort è il posto giusto. Decine di migliaia di persone si sono già lasciate conquistare e coccolare dalle sapienti mani del personale della bellissima struttura realizzata dalla famiglia Ricci che quest’anno ha deciso di scommettere ancora una volta su una terra dalle grandi possibilità, ma poco valorizzata.

Dunque, investimenti per realizzare una nuova ala e camere da sogno. Ne sono 15: sette deluxe con vista panoramica sul santuario della Madonna Addolorata e minipiscina biposto cromoterapica, 8 Wellness Suite, di cui due di circa 70 metri quadrati ciascuna, con vista panoramica sulla piscina, minipiscina biposto cromoterapica, area wellness privata. Il ‘paradiso’ non è finito qui.

Chi ha voglia di rilassarsi, ma anche di muoversi un po’ avrà la possibilità di utilizzare la nuova area fitness di circa 200 metri quadrati con vista panoramica sulle piscine.

E ancora: la nuova area benessere è dotata di una biosauna panoramica. Ci sono un nuovo solarium e un nuovo ristorante gourmet ‘Marzapane’ per soddisfare i palati più raffinati e proporre le prelibatezze della nostra regione in piatti unici. Servizi che promettono una rigenerazione completa di corpo e mente e che si affiancano alla già famosa spa dotata di piscine, sauna, bagno turco, docce emozionali, vasca cromoterapica e zona relax.

Ieri – 21 marzo – la riapertura alla presenza delle principali autorità politiche e militari della nostra regione. Come da copione si è svolta anche la benedizione impartita da don Massimo, vicario della Basilica di Castelpetroso.

A svelare i dettagli del progetto è il direttore Denny Berardinelli: “Abbiamo realizzato un sogno: abbiamo creato 15 camere di livello elevatissimo dal punto di vista dell’arredamento, della funzionalità e degli accessori. Sono 15 camere equosostenibili, che non ricorrono ad energia esterna: abbiamo reso quasi indipendente la struttura dal punto di vista energetico. Nelle camere suite o wellness suite con vasche idromassaggio, saune e vista panoramica sul santuario o sul parco piscine. Qualcosa di davvero unico”.

Alla Fonte del Benessere Resort è già tutto esaurito. Ecco perchè le previsioni sono rosee: considerata un fiore all’occhiello nel Centro-Sud e già capace di attirare fino a 60mila presenze l’anno da ogni regione d’Italia e da varie parti del mondo, è pronta a imporsi tra le strutture da sogno, in grado di superare quelle del Nord Italia. Provare per credere.