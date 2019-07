Mark Twain scriveva: “Il segreto del successo nella vita è fare della tua vocazione il tuo divertimento”. In questa massima è racchiuso tutto ciò che è la Farmacia Spagnoletti di via Molise 78 a Termoli che, da quasi mezzo secolo, accompagna la vita dei suoi clienti con consigli preziosi, professionalità, innovazione ed un sorriso solare che è l’emblema dell’attenzione che il team della farmacia riserva a chiunque varchi la soglia del locale. Il suo proprietario è il Dottor Guido Spagnoletti che ha alle spalle un’esperienza lunga sessant’anni: dopo aver iniziato la sua carriera a Napoli, si trasferisce in Molise dove apre la sua prima farmacia a Castelmauro.

Nel 1972 decide di venire a Termoli ed è qui che avviene la magia. In seguito all’inaugurazione della Farmacia Spagnoletti, prima realtà del Basso Molise, la visione futuristica del Dottor Guido Spagnoletti si fonde nel suo intuito e dà avvio alla rivoluzione nel campo delle farmacie: si passa così dall’esposizione dei farmaci sullo scaffale ai cassetti che custodiscono e proteggono i preziosi medicinali da agenti che potrebbero deteriorarli. Una vera e propria novità che, ben presto, si espande e viene adottata anche dalle altre farmacie del territorio.

Nel 2019, con il mondo sempre più tecnologico ed i rapporti interpersonali ridotti a mere conversazioni sui social network dove non ci si guarda nemmeno più, la Farmacia Spagnoletti resta l’ultimo baluardo di salvezza per chi vuole essere ascoltato davvero, consigliato e seguito ‘faccia a faccia’ nel percorso di cura dalla A alla zeta: grazie ad un robot che gestisce il magazzino, non solo i tempi di attesa vengono accorciati drasticamente, l’errore viene completamente eliminato e le scadenze controllate attentamente dalla mente meccanica, ma il farmacista ha il tempo di ascoltare il cliente mentre il robot processiona l’ordine.

Ed è così che il consiglio prezioso della dottoressa Olga esperta di cosmetology o della professionista in preparazioni galeniche e legislazione, la dottoressa Enza tornano utili sia alla cura del proprio corpo che per quella della nostra mente e della nostra anima: tra una chiacchiera e l’altra, infatti, può capitare che si risolvano anche questioni legate al lavoro, alla famiglia o agli affetti. Il tutto in maniera gratuita e con la crescita personale di entrambe le parti.

L’innovazione, nella Farmacia Spagnoletti, è il volano per il futuro del campo: grazie alla meccanizzazione ed alle collaborazioni con l’azienda internazionale di arredi Th Kohl e con lo studio di ingegneria Ekò di Termoli, il punto di via Molise 78 ha un design completamente rinnovato. Dalle luci che creano un’atmosfera rilassante, passando per il sistema di condizionamento fino all’esterno: tutto curato nei minimi dettagli per far sentire il cliente al centro di tutto. Il tocco di classe in più è dettato dall’attenzione all’ambiente, con mattonelle di erba posizionate sulle colonne.

Tutto al passo con i tempi, con una formazione continua del team attraverso corsi di aggiornamento che rendono la Farmacia Spagnoletti una delle farmacie più all’avanguardia della città, con una particolare attenzione anche all’ambiente ed all’ecosostenibilità. “Da piccole cose ne nascono di grandi. Se ognuno di noi si impegnasse in un piccolo gesto quotidiano, la città ne gioverebbe. Ci sarebbe crescita economica e spirituale, si incentiverebbe il turismo e si migliorerebbe il benessere di tutti”.

Farmacia Spagnoletti è la scelta giusta per ricevere l’attenzione che meritate, se avete bisogno di rilevare la pressione, di un solare che rispecchi la vostra pelle o semplicemente di parlare con qualcuno che non solo vi ascolti, ma vi aiuti a superare le difficoltà ed a guarire.

È per questo che centinaia di clienti continuano a scegliere la Farmacia Spagnoletti da ormai 47 anni ed è a loro che il Dottor Guido e la sua famiglia vogliono porgere i ringraziamenti: “Grazie alla clientela del quartiere e della città. Ci hanno sempre rispettati, affiancati e dato fiducia con parole di elogio e di affetto. Siete voi la nostra seconda famiglia”.