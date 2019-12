Evos, la rivoluzione della tendenza capelli: al Monforte un salone innovativo con servizi esclusivi

La nascita di EVOS porta con sé un’intuizione e una promessa: il nome significa EVOluzione Salone e la storia di questo brand abbraccia costantemente questa filosofia.

È facile parlare di moda e tendenze, la vera difficoltà sta nell’affrontarle con il piglio e la giusta preparazione, tradurle in tagli, colori, servizi all’altezza delle aspettative delle clienti.

Evos ricerca l’innovazione attraverso il metodo, questa è da sempre una delle chiavi del suo successo.

Il metodo ci consente di avere un approccio positivo alla moda e alle sue proposte per interpretare quei segnali e quei dettagli che sono davvero sinonimo di stile unico, per noi e per le nostre clienti.

Evos oggi si distingue per un’immagine glamour di alto livello in linea con le ultime tendenze moda per quanto riguarda colore, tagli, tecniche e servizi esclusivi.

All’interno del centro commerciale Monforte a Campobasso, è situato Evos Parrucchieri, un salone energico, professionale e di qualità.

Questo salone nasce nel 2015 grazie al l’esperienza e alla carriera dell’hairstylist Rosanna Cornacchione.

Grazie allo staff qualificato, l’esperienza in “Evos Parrucchieri” sarà suggestiva e piacevole, all’insegna della moda e del glamour.

Evos Parrucchieri a Campobasso, sempre in evoluzione: nello stile e in salone, 7 giorni su 7.

Cultura imprenditoriale che si afferma grazie a: Formazione, ricerca e aggiornamento costanti.

Da Evos troverai trattamenti d’eccellenza ricchi di principi attivi che agiscono in profondità e rispettano le cuti più sensibili. Grazie all’utilizzo dei prodotti CREATTIVA ed ERILIA, il risultato è immediato e duraturo.

Facile, Veloce ed Impeccabile: Da noi troverai consulenti esperti della materia capello, in grado di interpretare ogni tua esigenza e desiderio di cambiamento.

Nel nostro salone vivrai l’atmosfera e la professionalità EVOS, per sentirti sempre a tuo agio e mantenere il tuo stile.

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE, presso il centro commerciale “MONFORTE”.

Ti aspettiamo tutti i giorni dal lunedì al sabato ore 9,00 – 21,00 in orario continuato.

Domenica ore 10,00 – 21,00 in orario continuato.