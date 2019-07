La sicurezza dalla tua parte. È questo il motto dello Studio Consa che, il 28 giugno, ha inaugurato la sua nuova sede in Corso Nazionale 99 a Termoli. Professionisti nel campo della sicurezza alimentare e sui luoghi di lavoro, da 11 anni leader sul territorio molisano con centinaia di clienti supportati anche fuori dai confini regionali, da oggi si occuperanno non solo di consulenza ma anche di ricerca. Nasce infatti una nuova società cooperativa che si chiama ‘Centro Studi e Consulenza’, con sede anche a Foggia.

“L’obiettivo – ci spiegano gli esperti di Consa – è quello di innovare offrendo alle aziende un supporto maggiore, un quid in più che vada oltre la classica consulenza. La ricerca si svilupperà a seguito della raccolta dati e della loro elaborazione statistica. Ci saranno poi approfondimenti attraverso seminari e convegni in collaborazione con enti di ricerca, di formazione, Asrem, scuole, ad altri partners”. Si tratta di un servizio innovativo di cui potrà beneficiare in primis il territorio. Come? Analisi e studi su igiene e sicurezza permetteranno alle aziende di potenziare la propria realtà e la propria immagine, decisive ora per competere nel mercato del turismo.

Da anni, del resto, Consa lavora nella certezza che la sicurezza non sia una serie di adempimenti burocratici ma un valore aggiunto per l’azienda, in qualsiasi settore. Non è solo questione di superamento dei controlli ufficiali, ma anche la possibilità di presentare un certificato di qualità e garanzia ai clienti.

Che cosa offre lo Studio Consa, secondo il suo metodo di prevenire, consigliare e supportare? Innanzitutto, per tutte le aziende lo Studio Consa offre preliminarmente un check up gratuito che consiste in una valutazione del grado di conformità dell’azienda alle normative sulla sicurezza. Gli esperti di Consa, dopo un sopralluogo in azienda, redigeranno per voi una relazione dettagliata in cui indicheranno eventuali punti critici e che potrebbero essere valutati negativamente in caso di visite ispettive. Come noto, con l’arrivo dell’estate i controlli da parte degli organismi deputati si intensificano particolarmente: meglio non farsi cogliere impreparati e in difetto.

E poi, i servizi:

Servizi per la salute e sicurezza sul lavoro: applicazione degli adempimenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Servizi per la sicurezza alimentare: piani HACCP, piani di rintracciabilità, piani di campionamento e controlli analitici, visite ispettive interne;

Certificazioni volontarie: sviluppo di sistemi di gestione in conformità alle norme ISO, assunzione dell’incarico di auditor interno, verifiche ispettive interne;

Etichettatura degli alimenti: progettazione, revisione, formazione specifica;

Per l’apertura di nuove attività nel settore agroalimentare lo Studio Consa offre poi il servizio di adempimenti relativi alla Burocrazia sanitaria, ovvero cura tutta la documentazione atta al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria;

Per il benessere e l’estetica, servizio di controllo e autocontrollo delle acque attraverso: piani di autocontrollo, piani di campionamento, visite ispettive interne, controlli analitici.

Lo Studio Consa si occupa anche della formazione del personale dei propri clienti attraverso corsi in azienda, seminari gratuiti principalmente in collaborazione con la Confesercenti di Termoli, ma anche con altri enti accreditati sia locali che nazionali.

Specializzazione e competenza, tempestività e puntualità nelle risposte ai clienti, oltre ad una riconosciuta affidabilità sono i punti di forza dei professionisti dello Studio Consa, la dott.ssa Benedetta Marinucci e il dott. Lorenzo Torosantucci (foto sotto).

Potete contattarli per fissare un appuntamento al numero di telefono 0875 701190 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30) oppure mandando un email a info@studioconsa.com.

Il sito internet è www.consacsc.com

Lo Studio Consa vi aspetta nella sua nuova accogliente sede al primo piano in Corso Nazionale n. 99 a Termoli.