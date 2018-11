Con l’arrivo del Natale molte famiglie italiane hanno voglia di nuovi progetti: migliorare la propria casa, magari in previsione di un primo figlio o dell’aggiunta di un secondo o con l’obiettivo di ristrutturare abitazioni spesso obsolete, cambiare auto od acquistare un nuovo elettrodomestico che soddisfi al meglio le esigenze di tutti. O magari concedersi una vacanza per fuggire dal caos cittadino e dai problemi quotidiani. Chi non ha mai sognato di andare a New York per vedere la spettacolare parata di Marcy o volare a Parigi e sorseggiare un drink sulla Tour Eiffel o concedersi un acquisto alle Galeries Lafayette. E c’è anche chi si mette alla ricerca di liquidità extra senza la necessità di specificarne l’impiego.

In questi casi si tende a risparmiare, proprio in virtù del periodo natalizio che mette a dura prova i portafogli. Invece di tirare la cinghia perché non chiedere un prestito ad un tasso vantaggioso per veder realizzato il proprio desiderio senza bisogno di privarsi di nulla ed affrontando il futuro con serenità? Con DNA Prestiti tutti i vostri sogni diventeranno realtà: affidatevi ad uno specialista ed optate per una soluzione semplice, veloce e conveniente con il leader nazionale nella consulenza finanziaria e distribuzione di prodotti finanziari cessione del quinto dello stipendio, cessione del quinto della pensione e prestiti personali.

L’azienda, attiva in tutta Italia, negli ultimi tre anni ha costruito una rete di professionisti altamente qualificati, diventando rapidamente un punto fondamentale per il mercato. Con i suoi punti vendita ed una superficie complessiva di accoglienza al cliente superiore a 15mila metri quadrati, 150 dipendenti ed una rete di 200 consulenti commerciali in continua crescita, con obiettivo di 250 persone entro la fine del 2018, DNA Prestiti rappresenta la scelta migliore per chi è alla ricerca di un prestito conveniente.

Guardando al costo della rata mensile da corrispondere ed allo scenario nazionale dei crediti, DNA Prestiti batte tutti, offrendo un tasso fisso per tutta la durata del prestito, operando in modo proattivo verso il cliente, offrendo attività di consulenza continua in modo sicuramente più vicino ed empatico rispetto al settore bancario, che ancora sconta un approccio molto freddo e distante rispetto al cliente che spesso si trova a doversi interfacciare con numerosi call center prima di poter parlare con qualcuno che si occupi del suo caso. Quando entrate in uno degli uffici DNA Prestiti sparsi in tutta Italia sentite il calore avvolgervi, accolti da personale altamente qualificato e certi di essere al centro di tutte le azioni del marchio.

Basandosi su solide fondamenta, DNA Prestiti pone costantemente al centro delle sue attività la formazione rispetto alla propria rete vendita, con un proprio centro di formazione interno, l’accademia del quinto, ed attività di aggiornamento continua verso i propri dipendenti ed i propri collaboratori per offrire trasparenza, affidabilità e competenza a 360 gradi. Il suo futuro è caratterizzato da due fattori fondamentali: il cliente, a cui continuerà a fornire efficienza, capacità professionale e la possibilità di operare in pieno con un mix di attività umana ed intelligenza artificiale, in modo da garantire, in ogni momento, la possibilità di avere risposte alle proprie esigenze.

A questo, si aggiungono gli investimenti in intelligenza artificiale e applicazione di sistemi di gestione automatica per ottimizzare l’utilizzo delle risorse per fornire riscontri in tempo reale a tutte le domande e per non lasciare mai solo il cliente che, grazie a queste automazioni, potrà sempre contare sull’aiuto concreto della filiera italiana numero uno dei prestiti. Gli investimenti in corso su sistemi di chatbot, applicazione di intelligenza artificiale e riconoscimento a distanza si affiancheranno a strumenti che migliorino l’interazione fra il cliente e la rete di consulenti DNA Prestiti.

Tutti questi vantaggi da oggi non sono solo a portata di click, perché DNA Prestiti ha deciso di investire sul Molise, aprendo il suo primo ufficio della regione a Termoli. Un territorio importante per l’azienda che, in un’ottica di sviluppo, guarda già al futuro, mettendo in campo importanti piani di crescita del personale dipendente e dei collaboratori, in modo da dare un visibile segno della presenza e dell’attenzione che DNA Prestiti intende rivolgere alla regione ed ai molisani che intenderanno affidarsi a loro per le proprie esigenze finanziarie.

Con la sua filiale termolese di via Mario Milano, 16 (accanto ad Italiangas), aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18, DNA Prestiti si rivolge a dipendenti pubblici, statali, privati e pensionati che hanno un sogno chiuso nel cassetto, probabilmente da anni, e che temono di non poterlo realizzare. DNA Prestiti mette in campo anche prestiti in convenzione Inps o ex Inpdap con cessione del quinto fino a 80mila euro. Perché con Dr. DNA, il supereroe del prestito, il cliente è al centro dei suoi desideri.

Per informazioni o preventivi chiama i numeri: 0875/471.067 oppure 348.491 26 48, visita il sito www.dnaprestiti.it o invia una e-mail a termoli@dnaprestiti.it