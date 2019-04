Dimenticatevi l’assicurazione, il bollo, il cambio stagionale degli pneumatici, la manutenzione, tutti i problemi insomma legati al fatto di possedere un’auto. E concentratevi solo sulla modello che vi piace e su una rata mensile da pagare, senza alcun anticipo.

Il modo di guidare cambia radicalmente, e sulla scorta di quanto è già avvenuto in America e sta avvenendo in gran parte dei Paesi europei, a cominciare dalla Francia, la svolta si chiama noleggio a lungo termine. Ora possibile nell’Agenzia di assicurazioni Di Mascia Consulenze a Guglionesi, che proprio quest’anno festeggia il primo decennale.

Specializzata in coperture rc auto, infortuni, assicurazioni sulla vita e di recente anche polizze contro il terremoto, scatta il rilancio con un nuovo e innovativo servizio, una soluzione contemporanea per rispondere a qualsiasi esigenza di mobilità di privati e aziende.

Nei nuovi locali e spaziosi di via Aldo Moro a Guglionesi, dotati di comodo parcheggio, inaugurati sabato 13 aprile, Emanuele Di Macia trasferisce la sua attività e la arricchisce con un servizio che si rivolge all’intera Provincia di Campobasso. “È la conseguenza – spiega – di un cambio di mentalità nei confronti delle autovetture che ha il grande vantaggio di avere a disposizione un’auto oppure un veicolo commerciale per un periodo di tempo e un chilometraggio calcolati sulla base delle reali necessità. Tutto questo a fronte di un canone mensile fisso. Un servizio che si rivolge sia ai privati che alle imprese e che fornisce veicoli di qualsiasi tipo, anche ibridi, Gpl e metano”.

Nuovi di zecca, e a km 0 ancora da immatricolare. Il contratto è rivoluzionario, perché il cliente sceglie modello, colore, optional, alimentazione e configura la durata del contratto e i chilometri avendo a disposizione tutti i servizi, compresi ovviamente nel canone stabilito: dall’assicurazione (anche casco, furto e incendio, atti vandalici eccetera) al bollo, dal tagliando alla revisione, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria (con convenzioni presso officine meccaniche della zona e auto sostitutiva) all’assistenza stradale. E con un vantaggio non trascurabile per il livello di stress: nessun tipo di preoccupazione.

“Allo scadere del contratto di noleggio – spiega ancora Emanuele di Mascia – il cliente può decidere se continuare a guidare quel veicolo, cambiarlo o semplicemente restituirlo. C’è anche la possibilità di riscattarlo, quindi acquistarlo”, a un valore di mercato addirittura inferiore a quello di Quattroruote grazie al discorso dei grandi quantitativi di vetture che le grandi società di noleggio acquistano.

I proprietari di auto lo sanno fin troppo bene: le vetture si svalutano alla velocità della luce, e per questo il noleggio a lungo termine va incontro anche al problema di vedere un investimento di migliaia e migliaia di euro o decine di migliaia di euro andare in fumo dopo pochi anni perché il mezzo perde rapidamente il suo valore. In questo modo, e grazie alla garanzia offerta dalle società di noleggio con le quali l’agenzia di Guglionesi Collabora, il problema non si pone.

Il settore è in forte crescita, con ottime prospettive di mercato e, in Italia, una crescita del 23% nell’ultimo periodo. Importanti i vantaggi economici che offre, sia per privati che per le imprese, dove viene eliminato del tutto il fattore imprevisto con il grande vantaggio, nella stipula di questo tipo di contratto, di avere un referente sul posto, una persona con un volto, un nome e un numero di telefono. Cosa ben diversa dal rischio di imbattersi in fregature e violazioni di privacy via web.

Di Mascia offre totale disponibilità a incontrare il cliente in sede o dove egli desideri su tutta la Provincia di Campobasso, con consegna dell’auto direttamente a casa.

Per tutta la durata del contratto di noleggio l’unico costo che bisogna affrontare è il canone mensile fisso, che in generale non ha neanche bisogno di una anticipazione e non ha sorprese. I chilometri offerti sono 100mila in 3 anni per i privati, mentre per le aziende vi è la possibilità di modularli a seconda delle necessità-

Facendo un calcolo sulle spese fisse e gli imprevisti collegati al possesso e all’utilizzo di un’auto, i vantaggi economici sono notevoli. Tanto più che allo scadere del contratto la società fa un’offerta per il riscatto del veicolo che si può accettare o meno in assoluta libertà, senza alcun vincolo.

Un sistema che si differenzia dal vecchio leasing con il quale Il cliente ha un debito con la società ed è comunque il proprietario del veicolo. Nel caso del noleggio, invece, è tutto più semplice e soprattutto conveniente pensato per garantire il massimo della serenità e semplicità di gestione. Provare per credere: in fondo un preventivo non costa nulla. Emanuele di Mascia è disponibile a dare tutte le informazioni necessarie a chi, magari in procinto di cambiare l’auto, volesse capire in dettaglio il funzionamento della opzione noleggio auto a lungo termine, che peraltro conta su un ricchissimo parco macchine nel quale scegliere la vettura ideale.

Via Aldo Moro, 1

Guglionesi

Tel. 0875680651

Link pagina facebook https://www.facebook.com/UnicaRentNoleggioaLungoTermineVeicoli/