Nel negozio di Corso Umberto I, 103/B, accanto alla Guardia di Finanza a Termoli, sono partiti i saldi estivi con uno sconto tra il 40 e 50 per cento. Un’occasione imperdibile all’interno di Gremi Shoes per portarsi a casa scarpe e accessori a prezzi interessanti. A partire dalle calzature per i più piccoli delle migliori marche – Hogan, Michael Kors, Guardiani e Guess – in vendita con uno sconto che arriva anche a metà prezzo. E poi sandali e sneakers con sconti per le calzature donna firmate Laura Biagiotti, Michael Kos, Hogan, Chiara Ferragni, Guess, Xti, Gioseppo.

Senza dimenticare ovviamente anche le borse di Laura Biagiotti e Renato Balestra disponibili in saldo al 40 e al 50 per cento per completare il look, che sia quello estivo o quello primaverile, con sandali, zeppe e le sneakers adatte per i periodi più freschi.

Nel negozio inaugurato qualche mese fa le proposte in fatto di stile sono sempre tante e diverse, dalle scarpe più eleganti per le cerimonie e le occasioni speciali, fino a quelle più comode e adatte alle giornate e alle serate estive, senza dimenticare la moda grazie all’ampia scelta in fatto di ultime tendenze tra borse e accessori per tutte le età. Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, mentre il pomeriggio dalle 17 alle 21. La domenica dalle 18 alle 21.