Da gennaio fattura elettronica obbligatoria per tutti. Con Blu Srl è facile: servizio completo per non avere problemi

Manca poco al debutto ufficiale della fattura elettronica: una rivoluzione obbligatoria dal 1° gennaio 2019, quando le fatture di carta scompariranno per lasciare il posto alla fattura telematica. Stop quindi al cartaceo, ai faldoni e ai moduli da compilare a penna: tutto viaggerà online, con gli obiettivi dichiarati di contrastare l’evasione fiscale, il fenomeno delle fatture false o gonfiate, ottenendo un riscontro immediato e la possibilità di un controllo maggiore da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di e-fattura nelle operazioni riguarderà milioni di partite Iva in Italia, e a un mese dal gong sono ancora tanti i dubbi e le incognite. Ma c’è chi è aggiornato, sia dal punto di vista legislativo che tecnico, e può semplificare la vita ai lavoratori e ai privati che si troveranno, loro malgrado, a subire il cambiamento.

Una soluzione è l’intermediario, che permette alle aziende e ai privati (la fattura elettronica vale per tutti) di non avere problemi nella complessa burocrazia del sistema, facendosi carico interamente del servizio. Blu Srl, con sede a San Martino in Pensilis, azienda specializzata nella realizzazione di software gestionali per le piccole e medie imprese fondata da Giuseppe Colucci e con un curriculum di grande successo e svariati riconoscimenti, garantisce un servizio per costruire le fatture elettroniche nel formato previsto dalla normativa, firmare le fatture in modo completamente automatico, inviare le fatture al Sistema di Interscambio che poi le smista. La Blu srl mette a disposizione un servizio semplice e sicuro “tutto compreso” che si occupa di gestire ogni adempimento connesso all’invio della fattura elettronica.

Non bisogna quindi preoccuparsi nemmeno firmare, inviare e conservare le fatture elettroniche perché fa tutto, e con le massime garanzie. “Un servizio web “all inclusive” diversificato a seconda delle esigenze del cliente – spiega Giuseppe Colucci, ideatore fra le altre cose di XPegaso, soluzione alle esigente contabili gestionali e amministrative – che applica la firma elettronica su ogni fattura, invia la fattura al Sistema d’Interscambio tracciando l’intero percorso di validazione e accettazione (o scarto) del documento, e segnalando con tempestività eventuali problemi o anomalie. Inoltre applica la conservazione sostitutiva del documento elettronico per 10 anni”.

L’Hub di Blu Srl per la fatturazione elettronica offre – tra i pochissimi in Italia che riescono a garantirlo – un unico strumento di applicazione. Grazie al software di Blu il cliente non deve preoccuparsi di niente. “Tutto il processo di invio è molto semplice – continua Colucci – perché una volta trasformata la fattura in automatico, il file verrà prelevato dai nostri server, controllato, firmato ed inviato al sistema di Interscambio. Il cliente deve soltanto verificare che l’invio sia andato a buon fine”. Un servizio competitivo a livello nazionale, pensato e sviluppato per il mercato del lavoro odierno.

Non occorre nemmeno essere titolari di firma elettronica. L’utente, attraverso le chiavi di accesso che gli verranno fornite, può controllare la vita della fattura, senza il rischio di perdere tempo per l’emissione di eventuale fatture errate, perché da questo punto di vista il controllo avviene direttamente sul sistema. Tutte le fatture inviate e le risposte ricevute vengono automaticamente conservate per 10 anni.

Il costo è straordinariamente competitivo: fatture a partire da 0,079 più Iva.

Per informazioni

Blu Srl

– PIAZZA DELLA VITTORIA,1 – SAN MARTINO IN PENSILIS, 86046 – (CAMPOBASSO)

info@blusrl.com – commerciale@blusrl.com – assistenza@blusrl.com

+39 0875 603218