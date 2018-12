E’ tempo di regali e da Calzedonia in Corso Nazionale 102 la magia del Natale è arrivata con magiche offerte e promozioni per tutta la famiglia. Regali per tutti i gusti per sorprendere chi li riceverà.

Lasciati ispirare dalla nostra nuova collezione e regalati calze, collant di tendenza da donna, uomo e bambino. Vieni a scoprire le ultime novità più trendy da Calzedonia per la prossima stagione. Cerca tra i nuovi arrivi collant, leggings e calzini da donna e vedrai che la nostra collezione è pensata per mettere in mostra la tua parte migliore e non preoccuparti se gli stili sono diversi, questi capi possono essere facilmente abbinati.

Qual è il tuo stile preferito fashion, casual o sportivo? Troverai sicuramente quello che fa per te. Non dimenticare di dare un’occhiata alle ultime novità da uomo e bambino. Potrai trovare moltissimi stili e modelli diversi di calzini ma anche collant e leggings da bambina di vari colori.

Se desideri rinnovare il tuo guardaroba, qui trovi tutto quello che ti occorre! Approfitta della promozione 4+1 in omaggio, acquistando quattro capi, uno sarà in regalo. Arricchisci il tuo guardaroba con i capi imperdibili di questa stagione firmati Calzedonia.

E per permettere a tutti di acquistare gli ultimi regali, il negozio in centro sarà aperto il 22, 23 e 24 dicembre con orario continuato dalle 9 alle 20.