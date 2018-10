Ogni mattina, alle 5, nei laboratori di via del Melograno 3 a Termoli luci e macchinari si accendono per cominciare a lavorare il latte e trasformarlo in mozzarelle, trecce e ogni tipo di prodotto caseario, tra cui – da qualche giorno – ci sono anche le mozzarelle di bufala. Carmine Di Santo e il suo staff, che poi è la sua famiglia, hanno scommesso a luglio scorso sul settore e sulla lavorazione artigianale per offrire ai clienti un prodotto di grande qualità e fresco ogni mattina, allargando nelle scorse settimane anche il loro ampio ventaglio di scelte alimentari e proponendo la mozzarella di bufala fatta rigorosamente a mano in laboratorio.

Nel suo locale in questi tre mesi di attività, grazie alla sua esperienza nel settore, ha saputo offrire tanti prodotti e rispondere ad ogni richiesta dei clienti, in fatto di qualità, freschezza e grandezza per ogni esigenza. Con una scommessa nuova che li vede impegnati quotidianamente con la preparazione delle mozzarella di bufala, divenuta il nuovo prodotto dell’azienda e anche quello di punta del caseificio artigianale, lavorata ogni mattina con il latte al cento per cento bufalino e pronta per finire sui piatti dei clienti più affezionati e dalla buona forchetta. Direttamente dalla produzione alla vendita, visto che il locale unisce entrambi gli spazi ed è possibile vedere attraverso il vetro la trasformazione del latte.

“E’ la passione per questo lavoro – rivela Carmine – e l’impegno a far nascere prodotti di qualità”.

Al banco vendita, come anche su prenotazione, è facile trovare ogni tipo di prodotto: mozzarelle, bocconcini, ricotta, stracciata. E poi trecce, vari tipi di formaggio, caciocavallo, filoncino e le scamorze, variegate nei diversi gusti ovvero al peperoncino, al tartufo e normale.

Il caseificio di via del Melograno 3 a Termoli, di fronte a Motomania, è aperto dal lunedì al sabato dalle 5 alle 20 con orario continuato. Per le prenotazioni si può contattare il numero 0875/473847.